Liu Ce schlägt Gegner in der 1. Runde bei seinem UFC-Debüt in Shanghai K.o. (Video)

Das UFC-Event im SPD Bank Oriental Sports Center in Shanghai, China, bot den Fans einen weiteren intensiven und spektakulären Kampf. Im Halbschwergewicht bestritt der ehemalige K-1-Kickbox-Champion Liu Ce aus China seinen ersten Kampf in der Promotion gegen den gefährlichen Brasilianer Levi Rodriguez Jr., der sich über die Dana White's Contender Series für die Liga qualifiziert hatte.

Obwohl er erst vier MMA-Kämpfe in seiner Karriere bestritten hatte, wurde Liu Ce als Favorit gehandelt. Er rechtfertigte das Vertrauen seiner Fans voll und ganz und beendete den Kampf bereits in der ersten Runde mit einem verheerenden Finish.

Ein Treffer an der Schläfe und ein blitzschneller rechter Haken

Der Kampf begann von den ersten Sekunden an mit einem kompromisslosen und offenen Schlagabtausch beider Seiten:

Anfänglicher Druck: Zu Beginn des Kampfes wirkte Levi Rodriguez Jr. sehr aktiv und konnte den chinesischen Athleten mit mehreren präzisen Schlägen ins Wanken bringen;

Der Wendepunkt — Niederschlag: Mitte der ersten Runde landete Liu Ce einen kraftvollen Schlag auf die ungedeckte Schläfe seines Gegners, brachte Rodriguez aus dem Gleichgewicht und schickte ihn in einen schweren Niederschlag;

Der Fall und der Schlusspunkt: Obwohl der brasilianische Kämpfer versuchte, wieder aufzustehen und sich mit Konterschlägen aus der Situation zu befreien, hielten ihn seine Beine nicht mehr. Kurz darauf, nach einem wuchtigen rechten Haken von Liu Ce, fiel Rodriguez mit dem Gesicht voran auf das Oktagon-Canvas, woraufhin der Ringrichter den Kampf sofort abbrach und einen sauberen K.o. (KO) wertete.

Die glänzende MMA-Zukunft des Kickbox-Stars

Ein derart souveräner und sensationeller Start des K-1-Champions in der UFC zeigt, dass ein neuer, gefährlicher Knockout-Künstler im Halbschwergewicht angekommen ist: