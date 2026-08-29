Liu Ce schlägt Gegner in der 1. Runde bei seinem UFC-Debüt in Shanghai K.o. (Video)

·4·Sport
Liu Ce schlägt Gegner in der 1. Runde bei seinem UFC-Debüt in Shanghai K.o. (Video)

Das UFC-Event im SPD Bank Oriental Sports Center in Shanghai, China, bot den Fans einen weiteren intensiven und spektakulären Kampf. Im Halbschwergewicht bestritt der ehemalige K-1-Kickbox-Champion Liu Ce aus China seinen ersten Kampf in der Promotion gegen den gefährlichen Brasilianer Levi Rodriguez Jr., der sich über die Dana White's Contender Series für die Liga qualifiziert hatte.

Obwohl er erst vier MMA-Kämpfe in seiner Karriere bestritten hatte, wurde Liu Ce als Favorit gehandelt. Er rechtfertigte das Vertrauen seiner Fans voll und ganz und beendete den Kampf bereits in der ersten Runde mit einem verheerenden Finish.

Ein Treffer an der Schläfe und ein blitzschneller rechter Haken

Der Kampf begann von den ersten Sekunden an mit einem kompromisslosen und offenen Schlagabtausch beider Seiten:

  • Anfänglicher Druck: Zu Beginn des Kampfes wirkte Levi Rodriguez Jr. sehr aktiv und konnte den chinesischen Athleten mit mehreren präzisen Schlägen ins Wanken bringen;

  • Der Wendepunkt — Niederschlag: Mitte der ersten Runde landete Liu Ce einen kraftvollen Schlag auf die ungedeckte Schläfe seines Gegners, brachte Rodriguez aus dem Gleichgewicht und schickte ihn in einen schweren Niederschlag;

  • Der Fall und der Schlusspunkt: Obwohl der brasilianische Kämpfer versuchte, wieder aufzustehen und sich mit Konterschlägen aus der Situation zu befreien, hielten ihn seine Beine nicht mehr. Kurz darauf, nach einem wuchtigen rechten Haken von Liu Ce, fiel Rodriguez mit dem Gesicht voran auf das Oktagon-Canvas, woraufhin der Ringrichter den Kampf sofort abbrach und einen sauberen K.o. (KO) wertete.

Die glänzende MMA-Zukunft des Kickbox-Stars

Ein derart souveräner und sensationeller Start des K-1-Champions in der UFC zeigt, dass ein neuer, gefährlicher Knockout-Künstler im Halbschwergewicht angekommen ist:

  • Souveränes Debüt: Trotz der geringen Anzahl an MMA-Kämpfen ließ Liu Ce seinem Gegner dank seiner erstklassigen Stand-up-Technik keine Chance;

  • Applaus der Fans in Shanghai: Der schnelle Sieg des Lokalmatadors in der 1. Runde riss die Zuschauer von den Sitzen und ebnete ihm den Weg zu stärkeren Gegnern in der Division.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Stille in Shanghai: Denise Gomes schlägt chinesischen Top-Star in Runde 1 K.o.Stille in Shanghai: Denise Gomes schlägt chinesischen Top-Star in Runde 1 K.o.Heute, 18:23Unerwartete Veränderung bei Bunyodkor: Drei Italiener haben den Verein verlassen...Unerwartete Veränderung bei Bunyodkor: Drei Italiener haben den Verein verlassen...Heute, 18:19Schockierende Sensation in Shanghai: Song Yadong schlägt Umar Nurmagomedov K.o.! (Video)Schockierende Sensation in Shanghai: Song Yadong schlägt Umar Nurmagomedov K.o.! (Video)Heute, 18:14Bellingham glänzt bei Real: Wie bewertete Mourinho seine Leistung?Bellingham glänzt bei Real: Wie bewertete Mourinho seine Leistung?Heute, 18:03Schockierender Konflikt: Umar Nurmagomedov entlarvt die Lügen des ehemaligen georgischen ChampionsSchockierender Konflikt: Umar Nurmagomedov entlarvt die Lügen des ehemaligen georgischen ChampionsHeute, 14:22Carlos Prates behauptet, die Schwachstelle von Islam Machatschew gefunden zu haben!Carlos Prates behauptet, die Schwachstelle von Islam Machatschew gefunden zu haben!Heute, 14:16
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)