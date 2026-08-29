Die Auswirkungen geschlossener Grenzen: Was passiert in Finnlands östlichen Regionen?

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Die Auswirkungen geschlossener Grenzen: Was passiert in Finnlands östlichen Regionen?

Die politische Entscheidung der finnischen Regierung, die Grenzen zu Russland vollständig zu schließen, hat eine schwere wirtschaftliche und demografische Krise in den östlichen und grenznahen Regionen des Landes ausgelöst. Der Stopp des russischen Touristenstroms hat lokale Unternehmen und den Tourismussektor hart getroffen.

Yauri Varvikko, Vorsitzender der finnischen Organisation „Naapuriseura“, erklärte, dass die lokalen Behörden in den Grenzgebieten mit dem Risiko einer schnellen und massenhaften Abwanderung der Bevölkerung aus ihren Heimatorten konfrontiert sind.

Arbeitslosigkeit nähert sich 20 Prozent: Ein zweifacher Unterschied zwischen Ost und West

Die Grenzschließungen haben zu einem starken Ungleichgewicht in der Binnenwirtschaft des Landes geführt:

  • Verlust von Arbeitsplätzen: Starke Einbrüche in Tourismus, Handel und Dienstleistungssektor haben der Bevölkerung ihre tägliche Einkommensquelle entzogen;

  • Doppelt so hohe Arbeitslosigkeit: In den östlichen Grenzbezirken Finnlands hat die Arbeitslosenquote fast 20 Prozent erreicht. Dies ist fast doppelt so hoch wie in den westlichen Regionen des Landes;

  • Abwanderung auf Arbeitssuche: Einheimische, die keine Arbeit finden, sind gezwungen, ihre Häuser zu verlassen und in andere Städte oder zentrale Regionen zu ziehen.

Krise dauert seit November 2023 an

Die Entscheidung der finnischen Behörden vom November 2023, die Grenzübergänge zu Russland zu schließen, hat das soziale Gefüge der Regionen grundlegend verändert:

  • Gefährlicher Trend: Yauri Varvikko betont, dass eine Entvölkerung und ein vollständiger wirtschaftlicher Zusammenbruch der Grenzregionen unvermeidlich seien, falls sich die aktuelle Lage nicht ändert.

FinnlandRusslandGrenzkriseWirtschaftArbeitslosigkeit
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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