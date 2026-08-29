Stille in Shanghai: Denise Gomes schlägt chinesischen Top-Star in Runde 1 K.o.

Beim laufenden UFC Fight Night 286 in Shanghai, China, sorgt das Turnier weiterhin für intensive Kämpfe und überraschende Ergebnisse. Im Co-Main Event trafen zwei Spitzenkämpferinnen des Strohgewichts aufeinander: die Brasilianerin Denise Gomes und der erfahrene Lokalmatador Yan Xiaonan.

Die auf Platz vier der Rangliste geführte Chinesin galt vor heimischem Publikum als klare Favoritin. Doch der Kampf endete völlig unerwartet bereits in der ersten Runde.

Verheerender Schlag in Runde 1: Gomes schickt Gegnerin zu Boden

Die 26-jährige Brasilianerin übernahm von Beginn an die Initiative und agierte in einem aktiven, aggressiven Stil:

Der entscheidende Knockout: In der Schlussphase der ersten Runde nutzte Denise Gomes geschickt eine Lücke in der Deckung ihrer Gegnerin und landete einen extrem harten und präzisen Treffer;

Eingreifen des Referees: Als der Referee sah, wie die 37-jährige Yan Xiaonan nach dem schweren Schlag zu Boden ging, brach er den Kampf zum Schutz der Kämpferin sofort ab und wertete ihn als K.o. (KO);

Schock für die Gastgeber: Die vorzeitige Niederlage der lokalen Veteranin, die als eine der größten Hoffnungen des Publikums galt, hinterließ die Arena in fassungslosem Schweigen.

Neue Kraft in der Division: 5 Siege in Folge

Dieser Erfolg markiert einen der größten Siege in der Profikarriere der 26-jährigen Denise Gomes: