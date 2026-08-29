Schockierende Sensation in Shanghai: Song Yadong schlägt Umar Nurmagomedov K.o.! (Video)

Organisiert in Shanghai, China, UFC Fight Night 286 sorgte in der Welt der Kampfkünste für großes Aufsehen. Im Hauptkampf des Abends trat der Top-Favorit im Bantamgewicht und bis dato ungeschlagene 30-jährige Russe Umar Nurmagomedov gegen den Lokalmatador, den 28-jährigen Song Yadong, im Octagon an.

Entgegen den Erwartungen der meisten Analysten endete dieses Duell vorzeitig mit einem dramatischen K.o.

Blitzartige Schläge in der zweiten Runde: Wie wurde Nurmagomedov zu Boden gebracht?

Unter der ständigen Unterstützung des heimischen Publikums zeigte der chinesische Kämpfer während des gesamten Kampfes eine perfekte Vorbereitung und Taktik:

Der entscheidende Nackentreffer: Während der zweiten Runde landete Song Yadong einen unerwarteten und extrem kraftvollen Schlag gegen den ungeschützten Nacken- und Kopfbereich seines Gegners, wodurch Umar völlig das Gleichgewicht verlor;

Serielles Finish: Nachdem er das Gleichgewicht verloren hatte, zu Boden gegangen war und schutzlos blieb, setzte Yadong drei weitere präzise und harte Schläge gegen den russischen Athleten nach;

Entscheidung des Ringrichters: Der Ringrichter griff sofort ein, stoppte den Kampf und verkündete den historischen Sieg von Song Yadong durch einen sauberen Knockout (KO).

Der verschobene Kampf in Abu Dhabi und das Schicksal in Shanghai

Für Umar Nurmagomedov verlief dieses Turnier und der Gegner nicht wie ursprünglich geplant: