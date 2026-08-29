Usbekischer El Clasico: Neftchi besiegt Pakhtakor und zieht ins Viertelfinale ein

Das Achtelfinale des usbekischen Pokals bot das am meisten erwartete Spitzenspiel. Im Istiqlol-Stadion in Fergana trafen die beiden ewigen und prinzipiellen Rivalen des usbekischen Fußballs — Neftchi und Pakhtakor — aufeinander. In einem Derby, das von intensivem Kampf und hohem Tempo geprägt war, gewannen die Gastgeber mit 1:0.

Das Schicksal der hart umkämpften Partie wurde durch ein einziges Tor 9 Minuten vor Spielende entschieden.

Der entscheidende Treffer in der 81. Minute: Das Duo Perica und Jovovic

Das Spiel begann mit vorsichtigem und taktischem Geplänkel beider Mannschaften:

Der Held von der Bank: Stürmer Stipe Perica, der in der 70. Minute vom Neftchi-Cheftrainer eingewechselt wurde, avancierte zum Matchwinner;

Der entscheidende Angriff: In der 81. Minute verwertete Perica nach einem präzisen Zuspiel von Vladimir Jovovic den Ball im Tor des Hauptstadtklubs und versetzte das Istiqlol-Stadion in Ekstase;

Sichere Defensive: Trotz des anhaltenden Drucks der Gäste in den verbleibenden Minuten hielt der Klub aus Fergana die Führung und sicherte sich das Ticket für das Viertelfinale des usbekischen Pokals.

Spielbericht und Mannschaftsaufstellungen

Usbekischer Pokal. Achtelfinale

Neftchi (Fergana) — Pakhtakor (Taschkent) — 1:0

Tor: Stipe Perica 81 (1:0).

Gelbe Karte: Khojiakbar Alijonov 74.

Stadion: Fergana, Istiqlol.