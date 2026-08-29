Wunder: Eine ganze Familie überlebt verheerende Sturzflut in Nepal (Video)

Eine katastrophale Naturkatastrophe in Nepal – heftige Überschwemmungen und Schlammlawinen infolge unaufhörlicher Regenfälle – hat zahlreiche Siedlungen in Schutt und Asche gelegt. In den sozialen Medien verbreitete Aufnahmen, die Millionen Menschen erschütterten, zeigen den Überlebenskampf einer Familie, die in einem zweistöckigen Haus gefangen war, während eine gewaltige Schlammlawine die umliegenden Gebäude mitriss.

Als die heftigen Fluten mit zerstörerischer Kraft am Haus vorbeirauschten, mussten die Familienmitglieder in den zweiten Stock und auf das Dach flüchten, um auf Rettung zu warten.

Die Zerstörung in der Umgebung und das isolierte Haus

Die Video- und Fotoaufnahmen zeigen das erschreckende Ausmaß des Naturereignisses deutlich:

Gefahr durch Einschließung: Der untere Teil des Gebäudes und die Straßen wurden augenblicklich von dicken Schlammwellen überflutet, während nahegelegene Fahrzeuge und kleine Bauten unter den Massen begraben wurden;

Die Widerstandsfähigkeit der Familie: Während der Wasserspiegel stieg, kletterten die Bewohner auf den Balkon und das Dach und verbrachten mehrere Stunden in Lebensgefahr, während sie darauf warteten, dass die Fluten zurückgingen;

Die Szenerie nach dem Rückgang des Wassers: Aufnahmen nach dem Abfließen der Wassermassen zeigten, dass die meisten umliegenden Strukturen zerstört waren, das stabile Haus der Familie jedoch trotz schwerer Schäden standhielt.

Folgen der Tragödie und Rettungsmaßnahmen

Die Arbeiten zur Beseitigung der Katastrophenfolgen und zur Unterstützung der lokalen Bevölkerung dauern in der Region an: