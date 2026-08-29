Kevin De Bruyne enthüllt ein großes Problem im italienischen Fußball

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Kevin De Bruyne enthüllt ein großes Problem im italienischen Fußball

Der belgische Star-Mittelfeldspieler von Napoli, Kevin De Bruyne, sprach mit der renommierten italienischen Corriere dello Sport in einem exklusiven Interview und sprach eines der schmerzhaftesten Themen der Serie A und der lokalen Vereine an. Der erfahrene Spielmacher kritisierte scharf den Umgang mit jungen Talenten und das System, ihnen Chancen im italienischen Fußball zu geben.

Laut De Bruyne behindert das Verweilen junger Spieler auf der Bank in italienischen Vereinen deren individuelle Entwicklung und den allgemeinen Fortschritt des nationalen Fußballs.

Der Fall Antonio Vergara und der italienische Ansatz

Der belgische Mittelfeldspieler nannte eine überraschende Situation, die er in seinen ersten Tagen nach dem Wechsel zu Napoli erlebte:

  • Unerwarteter Unterschied: „Als ich zu Napoli kam und Antonio Vergara sah, dachte ich, er sei ein vielversprechender 18-Jähriger. Dann fand ich heraus, dass er bereits 23 Jahre alt war;

  • Erfahrungen aus England und Belgien: In Belgien oder England beginnt ein talentierter Spieler, der 18 Jahre alt wird, normalerweise regelmäßig in der ersten Mannschaft zu spielen. In Italien herrscht ein völlig anderer, konservativer Ansatz;

  • Spielpraxis — ein Faktor für die Entwicklung: Junge Spieler müssen regelmäßig spielen. Nur durch hohen Druck und echte Spielpraxis können sie schneller wachsen und ein höheres Niveau erreichen“, betonte De Bruyne.

Die Notwendigkeit systemischer Reformen in der Serie A

Kevin De Bruynes Aussage löste eine breite Diskussion in der italienischen Sportwelt und unter Experten aus:

  • Integration der Jugend in den Kader: Viele Experten stimmen dem belgischen Star zu und merken an, dass die Jagd der Serie-A-Teams nach Ergebnissen und das mangelnde Vertrauen in die Jugend die Wettbewerbsfähigkeit italienischer Vereine und der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene schwächen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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