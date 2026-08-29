Leandro Paredes kritisiert FIFA-Sperre

·1·Sport
Leandro Paredes kritisiert FIFA-Sperre

Der argentinische Nationalspieler Leandro Paredes hat die vom FIFA-Disziplinarausschuss verhängte Zehn-Spiele-Sperre nach den Ausschreitungen beim WM-Finale als übertrieben und ungerecht bezeichnet. Wie Goal.com berichtet, äußerte sich der Spieler gegenüber der Presse nach einem Ligaspiel für seinen aktuellen Verein Boca Juniors. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Zur Erinnerung: Das Ende des WM-Finales, das Spanien durch ein entscheidendes Tor von Ferran Torres in der Verlängerung gewann, endete in Chaos und Tumulten. Leandro Paredes, der aktiv an den Auseinandersetzungen in der Mitte des Spielfelds beteiligt war, erhielt eine der härtesten Strafen und wurde für zehn Spiele gesperrt.

Verhältnismäßigkeit der Strafen und Proteste

Paredes hält die Entscheidungen des Ausschusses für einseitig und stark überzogen. Er bezeichnete es als unverständlich, dass der spanische Spieler Gavi, der ihm einen Schlag gegen die Brust versetzte, nur für ein Spiel gesperrt wurde. Gavi war während der Unruhen eingegriffen, um seinen Teamkollegen Eric Garcia zu verteidigen.

Neben Paredes wurde auch Nahuel Molina für Argentinien hart bestraft. Er wurde für sieben Spiele gesperrt, nachdem er in den letzten Minuten des Spiels aggressiv gegen Rodri vorgegangen war. Diese krassen Unterschiede haben zu heftigen Protesten des argentinischen Fußballverbandes (AFA) und der Spieler geführt.

AFA-Maßnahmen und Geldstrafen

Der argentinische Fußballverband bereitet eine offizielle Beschwerde gegen die FIFA-Entscheidungen vor. Experten prüfen die Möglichkeit einer Berufung, um die Sanktionen abzumildern. Gleichzeitig wurde die AFA wegen Verstößen gegen die Disziplinarregeln während des Turniers zu einer Geldstrafe von 275.000 Euro verurteilt.

Der schwerwiegendste dieser Verstöße ereignete sich nach dem Halbfinalsieg Argentiniens gegen England. Damals hielten Schlüsselspieler wie Lionel Messi, Cristian Romero, Giovani Lo Celso und Lisandro Martinez Banner hoch, die die argentinische Souveränität über die Falklandinseln bekräftigten, was zu breitem öffentlichen Protest führte.

Leandro ParedesFIFAArgentinienSpanienFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekischer El Clasico: Neftchi besiegt Pakhtakor und zieht ins Viertelfinale einUsbekischer El Clasico: Neftchi besiegt Pakhtakor und zieht ins Viertelfinale einHeute, 21:28Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft: Usbekische Athletinnen auf dem PodiumSilbermedaille bei der Weltmeisterschaft: Usbekische Athletinnen auf dem PodiumHeute, 20:53Was ist bei Liverpool los? Erneuter Punktverlust nach dem Drama an der Anfield Road!Was ist bei Liverpool los? Erneuter Punktverlust nach dem Drama an der Anfield Road!Heute, 18:54Liu Ce schlägt Gegner in der 1. Runde bei seinem UFC-Debüt in Shanghai K.o. (Video)Liu Ce schlägt Gegner in der 1. Runde bei seinem UFC-Debüt in Shanghai K.o. (Video)Heute, 18:34Stille in Shanghai: Denise Gomes schlägt chinesischen Top-Star in Runde 1 K.o.Stille in Shanghai: Denise Gomes schlägt chinesischen Top-Star in Runde 1 K.o.Heute, 18:23Unerwartete Veränderung bei Bunyodkor: Drei Italiener haben den Verein verlassen...Unerwartete Veränderung bei Bunyodkor: Drei Italiener haben den Verein verlassen...Heute, 18:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)