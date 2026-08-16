Inter Miami unterliegt deutlich, Lionel Messi verschießt Elfmeter

Im Verlauf der MLS-Saison musste Inter Miami mit Lionel Messi eine deutliche Auswärtsniederlage hinnehmen. Das von Xavier Mascherano betreute Team unterlag bei Nashville SC mit 1:4 und musste mit leeren Händen nach Hause fahren. Laut Goal.com verlief die Partie für den Klub aus Florida äußerst unglücklich. Goal.com berichtet .

Der Wendepunkt und die entscheidenden Momente der Partie

Die Gäste fanden von Beginn an nicht zu ihrem Spiel und hatten große Schwierigkeiten, dem Druck des Gegners standzuhalten. Nachdem die Gastgeber in Führung gegangen waren, erhielt Inter Miami eine gute Möglichkeit zum Ausgleich. In der 23. Minute wurde zugunsten des Teams auf Strafstoß entschieden.

Inter Miamis großer Star Lionel Messi trat an. Doch der Elfmeter des argentinischen Stürmers wurde vom gegnerischen Torhüter Schwake pariert. Der Torwart ahnte die Schussrichtung richtig, bewahrte seine Mannschaft vor einem nahezu sicheren Gegentor und hielt die Führung fest.

Wäre der Elfmeter verwandelt worden, hätte die Partie einen völlig anderen Verlauf nehmen können. Der verschossene Strafstoß war jedoch ein schwerer Rückschlag für die Gäste und beeinflusste den weiteren Spielverlauf.

Nashvilles Überlegenheit in der zweiten Halbzeit und Messis enttäuschender Abend

Nach der Pause entschieden die Gastgeber das Spiel endgültig zu ihren Gunsten. Nashville SC baute seine Überlegenheit weiter aus, schuf einen komfortablen Vorsprung und gewann die Partie schließlich mit 4:1. Für die Gastgeber wurde das Ergebnis zu einem wichtigen und prestigeträchtigen Sieg.

Für Lionel Messi blieb der Abend nicht nur wegen des verschossenen Elfmeters in Erinnerung, sondern auch wegen eines weiteren unangenehmen Vorfalls. Während der Partie verwarnte der Schiedsrichter „La Pulga“ mit der Gelben Karte. Damit wurde es für den erfahrenen Fußballer auch persönlich ein besonders schwieriger und frustrierender Abend.

Nach der Niederlage muss das Team von Xavier Mascherano die Defizite in Abwehr und Angriff analysieren. Nashville SC zeigte vor den eigenen Fans Moral, holte drei wichtige Punkte und stellte sein Potenzial erneut unter Beweis.