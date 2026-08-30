Fähre vor der Küste Zyperns gekentert: Es gibt Todesopfer

Vor der Küste Nordzyperns ist eine Fähre mit Passagieren an Bord gesunken. Es befanden sich 279 Passagiere auf dem Schiff. Berichten zufolge gibt es Todesopfer. Dies meldete NUR.KZ berichtete.

Wie bekannt wurde, begann das Schiff mit 279 Passagieren an Bord etwa 2 bis 2,5 Kilometer vor der Küste der Stadt Girne zu sinken.

Der Kapitän gab an, dass das Schiff Wasser aufnahm und anschließend kenterte.

Derzeit laufen Such- und Rettungsmaßnahmen. Boote in der Nähe des Unglücksortes sind eingetroffen, um den verunglückten Passagieren zu helfen.

Behörden der nicht anerkannten Republik bestätigten, dass mehrere Personen an Bord des gekenterten Schiffes ums Leben gekommen sind.