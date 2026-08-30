Hochzeit unter Drohnen: Ein Paar heiratet nahe der Front (Foto)

In Kramatorsk, einer Stadt, in der die Front des Krieges zwischen der Ukraine und Russland immer näher rückt, haben die 35-jährige Tetyana und Oleksandr geheiratet. Das Paar hielt seine Hochzeitszeremonie auf dem zentralen Platz des Friedens ab, inmitten der Gefahr durch Drohnen und eskalierender militärischer Bedrohungen. Dies berichtete The Guardian.

Die Zeremonie fand am 29. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, statt. Drei Tage vor der Hochzeit wurde Kramatorsk offiziell zur Kampfzone erklärt. Die meisten Gebäude in der Stadt sind beschädigt, und einige Straßen sind mit Anti-Drohnen-Netzen überspannt.

Laut The Guardian wurden in den Tagen vor der Hochzeit 51 Beschussvorfälle in Kramatorsk registriert, bei denen sechs Menschen ums Leben kamen.

Trotz der gefährlichen Lage entschieden sich Tetyana und Oleksandr, die Hochzeit genau in Kramatorsk zu feiern. Oleksandr begründete dies mit dem Wunsch, die Region Donezk und die damit verbundenen Erinnerungen zu bewahren.

Tetyana dient als freiwillige Militärsanitäterin an der Front. Obwohl ihr medizinisches Evakuierungsteam wenige Tage vor der Hochzeit nach Kiew verlegt wurde, kehrte sie in die Ostukraine zurück, um an der Zeremonie teilzunehmen. Oleksandr ist Hauptmann der Armee.

Das Paar lernte sich im Februar dieses Jahres kennen. Tetyana kontaktierte Oleksandr online und bot ihm medizinische Hilfe an.

Die standesamtliche Trauung wurde online per Videoanruf durchgeführt. 2024 führte die Ukraine einen Online-Eheschließungsdienst für Paare ein, die sich aufgrund der Kriegsbedingungen nicht persönlich treffen können.

Tetyana und Oleksandr tauschten Ringe, legten ihr Ehegelübde ab und küssten sich. Nach der Zeremonie gingen sie in eines der wenigen geöffneten Lokale der Stadt – ein Café –, um ihre Hochzeitstorte zu essen.

Während der Hochzeit verbreitete sich die Nachricht, dass eine Drohne über der Stadt gesichtet wurde, was kurzzeitig für Unruhe sorgte. Dennoch setzte das Paar die Zeremonie fort.

Interessanterweise sind Tetyana und Oleksandr genauso alt wie die unabhängige Ukraine – beide sind 35 Jahre alt. Trotz des Krieges planen sie, sich eine Zukunft aufzubauen und Kinder zu bekommen.