Hochzeit unter Drohnen: Ein Paar heiratet nahe der Front (Foto)

·5·Welt
Hochzeit unter Drohnen: Ein Paar heiratet nahe der Front (Foto)

In Kramatorsk, einer Stadt, in der die Front des Krieges zwischen der Ukraine und Russland immer näher rückt, haben die 35-jährige Tetyana und Oleksandr geheiratet. Das Paar hielt seine Hochzeitszeremonie auf dem zentralen Platz des Friedens ab, inmitten der Gefahr durch Drohnen und eskalierender militärischer Bedrohungen. Dies berichtete The Guardian.

Die Zeremonie fand am 29. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, statt. Drei Tage vor der Hochzeit wurde Kramatorsk offiziell zur Kampfzone erklärt. Die meisten Gebäude in der Stadt sind beschädigt, und einige Straßen sind mit Anti-Drohnen-Netzen überspannt.

Eine Frau in Weiß steht mit einem Mann in Militäruniform in einem Gebäude.

Laut The Guardian wurden in den Tagen vor der Hochzeit 51 Beschussvorfälle in Kramatorsk registriert, bei denen sechs Menschen ums Leben kamen.

Trotz der gefährlichen Lage entschieden sich Tetyana und Oleksandr, die Hochzeit genau in Kramatorsk zu feiern. Oleksandr begründete dies mit dem Wunsch, die Region Donezk und die damit verbundenen Erinnerungen zu bewahren.

Tetyana dient als freiwillige Militärsanitäterin an der Front. Obwohl ihr medizinisches Evakuierungsteam wenige Tage vor der Hochzeit nach Kiew verlegt wurde, kehrte sie in die Ostukraine zurück, um an der Zeremonie teilzunehmen. Oleksandr ist Hauptmann der Armee.

Ein Mann in Militäruniform hält eine Frau in einem weißen Kleid auf dem Arm.

Das Paar lernte sich im Februar dieses Jahres kennen. Tetyana kontaktierte Oleksandr online und bot ihm medizinische Hilfe an.

Die standesamtliche Trauung wurde online per Videoanruf durchgeführt. 2024 führte die Ukraine einen Online-Eheschließungsdienst für Paare ein, die sich aufgrund der Kriegsbedingungen nicht persönlich treffen können.

Tetyana und Oleksandr tauschten Ringe, legten ihr Ehegelübde ab und küssten sich. Nach der Zeremonie gingen sie in eines der wenigen geöffneten Lokale der Stadt – ein Café –, um ihre Hochzeitstorte zu essen.

Ein Mann in Militäruniform und eine Frau in einem weißen Kleid halten einander an den Händen.

Während der Hochzeit verbreitete sich die Nachricht, dass eine Drohne über der Stadt gesichtet wurde, was kurzzeitig für Unruhe sorgte. Dennoch setzte das Paar die Zeremonie fort.

Interessanterweise sind Tetyana und Oleksandr genauso alt wie die unabhängige Ukraine – beide sind 35 Jahre alt. Trotz des Krieges planen sie, sich eine Zukunft aufzubauen und Kinder zu bekommen.

Ein Mann in Militäruniform und eine Frau in einem weißen Kleid halten vor einem Gebäude Händchen.
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Drei Mädchen verirrten sich in den Almaty-Bergen auf über 4.000 Metern HöheDrei Mädchen verirrten sich in den Almaty-Bergen auf über 4.000 Metern HöheHeute, 19:17„Cyborg-Retter“ aus Kakerlaken in Australien erschaffen„Cyborg-Retter“ aus Kakerlaken in Australien erschaffenHeute, 19:05Mitarbeiterin nach erzwungenen 200 Kniebeugen am Arbeitsplatz im KrankenhausMitarbeiterin nach erzwungenen 200 Kniebeugen am Arbeitsplatz im KrankenhausHeute, 18:5814-jähriger Basketballspieler stirbt nach Herzstillstand während des Trainings14-jähriger Basketballspieler stirbt nach Herzstillstand während des TrainingsHeute, 18:3583 Jahre altes mysteriöses deutsches Boot auf dem Meeresgrund entdeckt83 Jahre altes mysteriöses deutsches Boot auf dem Meeresgrund entdecktHeute, 18:21Im Bagger gefundenes Kätzchen wird zum „Mitarbeiter“ auf der BaustelleIm Bagger gefundenes Kätzchen wird zum „Mitarbeiter“ auf der BaustelleHeute, 12:05
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Die seit 20 Jahren erwartete totale Sonnenfinsternis ist im August zu sehen
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich
Huhn auf Laufsteg bei Schönheitswettbewerb in Malaysia zieht Blicke auf sich