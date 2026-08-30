La Liga: Startaufstellungen für Real Madrid gegen Malaga bekannt gegeben

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La Liga: Startaufstellungen für Real Madrid gegen Malaga bekannt gegeben

Im Rahmen des 3. Spieltags der spanischen La Liga empfängt Real Madrid zu Hause Malaga. Die Begegnung im prachtvollen Estadio Santiago Bernabéu in Madrid beginnt um 20:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Kurz vor Spielbeginn gaben die Trainerstäbe beider Mannschaften offiziell die Startaufstellungen bekannt, die das Spiel von der ersten Minute an bestreiten werden.

Spielberichtsbogen und Startaufstellungen

Der „Königliche Club“ geht mit seinen stärksten Spielern in voller Kampfstärke in diese Partie:

  • Real Madrid Startaufstellung: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé;

  • Malaga Startaufstellung: Alfonso Herrero, Carlos Puga, Ángel Recio, Einar Galilea, Rafita, Rafa Rodríguez, Izan Merino, David Larrubia, Carlos Dotor, Joaquín Muñoz, Chupete.

Die größte Spannung des Spiels

  • Angriffskraft im Bernabéu: Die Offensivreihe der Gastgeber mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Brahim Díaz verspricht ein kompromissloses und torreiches Spiel;

  • Defensivtest: Die aus der Premier League und von anderen Top-Clubs verpflichteten Außen- und Innenverteidiger — Trent Alexander-Arnold, Marc Cucurella und Dean Huijsen — sind dafür verantwortlich, das eigene Tor gegen die Angriffe von Malaga sauber zu halten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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