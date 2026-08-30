Das Spiel zwischen Sion und Lugano im Rahmen des 5. Spieltags der Schweizer Super League war geprägt von intensivem und kompromisslosem Kampf. Lugano, das auswärts antrat, sicherte sich am Ende einen 2:1-Comeback-Sieg und holte drei wichtige Punkte.

Der usbekische junge Verteidiger Behruz Karimov kam in der Schlussphase der Partie zum Einsatz und trug aktiv dazu bei, den Sieg für sein Team zu verteidigen.

Einwechslung in der 75. Minute und entscheidende Momente

Das intensive Spiel auf dem Platz blieb durch folgende Ereignisse in Erinnerung:

Karimovs Einwechslung: Der usbekische Legionär wurde in der 75. Minute auf Anweisung des Trainers eingewechselt, um die Defensive zu stabilisieren;

Gelbe Karte in den Schlussminuten: In der Nachspielzeit (90.+1 Minute) erhielt Behruz Karimov wegen Zeitspiels die Gelbe Karte;

Erfolgreicher Abschluss: Lugano überstand den Druck in den letzten Minuten und kehrte mit einem wichtigen 2:1-Auswärtssieg zurück.

Lugano mit hundertprozentiger Ausbeute als Tabellenführer

Dieser Sieg festigte die Position von Lugano in der Tabelle weiter: