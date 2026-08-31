Mourinho erklärt den Fans nach dem Spiel gegen Malaga den wahren Fußball

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Mourinho erklärt den Fans nach dem Spiel gegen Malaga den wahren Fußball

Real Madrid empfing Malaga im Santiago Bernabeu in der 3. Runde der La Liga und sicherte sich einen deutlichen 4:0-Sieg. Nach Spielende nahm Real-Cheftrainer Jose Mourinho an einer Pressekonferenz teil, bei der er ausführlich über die Leistung seiner Mannschaft, die taktische Kontrolle und die Philosophie des wahren Fußballs sprach, die die Fans verstehen sollten.

Der erfahrene Trainer betonte ausdrücklich, dass das Spieltempo nach den schnellen Toren in der ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte gedrosselt wurde und dies eine geplante taktische Entscheidung war.

„Jedes Mal, wenn wir das Tempo anzogen, hätten wir treffen können“: Zweite Halbzeit und Kontrolle

Jose Mourinho bewertete die Spielkontrolle und die Aktionen der Defensive wie folgt:

  • Spieltempo und Kontrolle: „In der zweiten Halbzeit ging es mehr darum, das Spiel zu kontrollieren und in einem niedrigeren Tempo zu agieren. Malaga schien den Ball ruhig zu kontrollieren, aber es war offensichtlich, dass wir jedes Mal, wenn wir das Tempo anzogen, weitere 1-2 Tore hätten erzielen können“, sagte der Trainer.

  • Zu-Null-Spiel und die Kunst des Verteidigens: „Unser Hauptziel war es, kein Gegentor zu kassieren. Man kann nicht immer nur aggressiv angreifen. Wir müssen wissen, wie man solide verteidigt, wenn der Gegner nach vorne drängt.“

Vinicius' Rückwärtsbewegung und die „Ein-Team“-Philosophie

Mourinho betonte, wie wichtig es ist, dass sich Starspieler der Mannschaftsdisziplin unterordnen:

  • Wahrer Einsatz von Vinicius: „Wenn die Fans verstehen, was Fußball auf höchstem Niveau bedeutet, hätten sie auch die Defensivarbeit in der zweiten Halbzeit genießen müssen. Heute haben wir eine echte Mannschaft gesehen, die auch für die Defensive arbeitet. Nach einem Ballverlust ist Vinicius zurückgelaufen, um zu verteidigen.“

  • Teamgeist: „Fußball bedeutet nicht nur, schöne Tore zu genießen. Es ist sehr wichtig, dass die Fans mit der festen Überzeugung nach Hause gehen: ‚Wir sind ein Team‘.“

10 Tore in 3 Spielen und die Bedeutung von 1:0-Siegen

Über die Torstatistik der Saison sprechend, verriet der Trainer das Geheimnis der Produktivität:

  • Was braucht man für den 121-Tore-Rekord?: „Um 121 Tore in einer Saison zu erzielen, braucht man hochkarätige Akteure im Angriff. Wir haben jetzt in drei Spielen 10 Tore erzielt.“

  • Der Wert eines 1:0-Ergebnisses: „Manchmal gewinnen wir auch 1:0, und über dieses Ergebnis sollten wir genauso glücklich sein“, schloss Mourinho.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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