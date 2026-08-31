Specialized präsentiert neues E-Bike Turbo Vado

Der Markt für moderne urbane Mobilität wurde um eine neue, fortschrittliche Entwicklung erweitert. Laut ixbt.com hat die bekannte Marke Specialized ihr neuestes und technologisch ausgereiftes E-Bike für die Stadt vorgestellt: das Modell Turbo Vado 6.0 IGH. Dieses Fahrzeug besticht nicht nur durch seine leistungsstarken technischen Daten, sondern auch durch innovative Funktionen, die Sicherheit und Komfort für den Fahrer gewährleisten. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Intelligente Technologien und Sicherheitssystem

Das neue Modell ist mit modernsten elektronischen Systemen ausgestattet, um dem Fahrer maximalen Komfort auf der Straße zu bieten. Am Lenker befindet sich ein benutzerfreundliches 2,2-Zoll-Touchscreen-Display, über das sich die wichtigsten Funktionen leicht steuern lassen. Zudem gibt es neben dem Display eine spezielle Quad-Lock-Halterung, die das Befestigen und kabellose Laden kompatibler Smartphones ermöglicht.

Auch dem Thema Sicherheit wurde besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Ein in den Rahmen integriertes Garmin-Radar warnt rechtzeitig vor Fahrzeugen, die sich von hinten nähern. Als zusätzlicher Diebstahlschutz wurde die Unterstützung für den Apple Find My-Dienst implementiert, mit dem Besitzer den Standort ihres Fahrzeugs jederzeit überwachen können.

Leistungsstarker Motor und beeindruckende Reichweite

In technischer Hinsicht hat sich das Specialized Turbo Vado 6.0 IGH zu einem Spitzenreiter seiner Klasse entwickelt. Das Gerät ist mit einem zentral montierten Specialized 3.1-Motor ausgestattet, der ein Drehmoment von 100 N·m liefert. Dies erleichtert das Erklimmen steiler Anstiege und das schnelle Vorankommen in belebten Straßen erheblich.

Für Langstreckenfahrten ist das Fahrrad mit einem 840 Wh Akku ausgestattet. Diese Akkukapazität ermöglicht es, lange Strecken mit einer einzigen Ladung zurückzulegen. Dadurch werden Ausflüge ins Umland oder tägliche Pendelfahrten noch komfortabler.

Innovative Kraftübertragung und Komfort

Eines der Hauptmerkmale des Modells ist die Enviolo Automatic-Schaltung. Anstelle herkömmlicher Gangschaltungen wird hier eine Planetengetriebenabe verwendet, die das Übersetzungsverhältnis stufenlos in einem Bereich von 380 % anpasst. Die Kraftübertragung erfolgt über einen Gates-Carbonriemen, der nahezu wartungsfrei ist und deutlich leiser läuft als eine herkömmliche Kette.

An der Front befindet sich eine RockShox-Federgabel mit 90 mm Federweg sowie eine gefederte Sattelstütze. Ab Werk ist das Rad mit Schutzblechen vorne und hinten sowie zwei Gepäcktaschen ausgestattet. Diese umfangreiche Ausstattung wirkt sich auf das Gewicht aus — das Gesamtgewicht des E-Bikes beträgt 32,45 kg.

Mit solch hochtechnologischen Eigenschaften und Möglichkeiten liegt der Preis des Specialized Turbo Vado 6.0 IGH auf dem europäischen Markt bei 7900 Euro. Dieser Preis unterstreicht die Zugehörigkeit zum Premiumsegment und das Angebot modernster Lösungen für den täglichen Arbeitsweg.