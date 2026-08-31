Bobur Qurbonov nach vollem Kampf unterlegen (Video)

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Bobur Qurbonov nach vollem Kampf unterlegen (Video)

Der usbekische Boxer Bobur Qurbonov absolvierte seinen nächsten Kampf im Profiring. Unser Landsmann trat gegen Ilnar Ishimbayev an.

Die erwartete Auseinandersetzung ging über die volle Distanz, und der Sieger wurde nicht durch K.o. oder technisches K.o., sondern durch Punktrichterentscheid ermittelt.

Qurbonov ging über die volle Distanz

Das Duell zwischen Bobur Qurbonov und Ilnar Ishimbayev erstreckte sich über alle angesetzten Runden.

Am Ende des Kampfes werteten die Punktrichter die Zettel und sprachen Ishimbayev den Sieg zu.

Ergebnis:

Boxer

Ergebnis

Bobur Qurbonov

Niederlage

Ilnar Ishimbayev

Sieg

Kampfergebnis

Punktrichterentscheid

Kampfdauer

Volle Rundenanzahl

Sieger nach Punkten ermittelt

Während des Kampfes zeigten beide Boxer ihr Können. In der Endabrechnung sahen die Punktrichter jedoch Ishimbayev vorne.

Bobur Qurbonov hielt bis zum Ende durch, doch die Entscheidung der Punktrichter fiel nicht zu seinen Gunsten aus.

Nun wartet ein neuer Kampf auf Qurbonov

Nach dieser Niederlage besteht die Hauptaufgabe für Bobur Qurbonov darin, die Fehler im Kampf zu analysieren und sich auf das nächste Duell vorzubereiten.

Im Profiboxen bedeutet eine Niederlage nicht das Ende der Karriere. Im Gegenteil, es bietet dem Sportler die Chance, sich im nächsten Kampf erneut zu beweisen.

Bobur Qurbonov unterlag Ilnar Ishimbayev nach Punkten in einem Kampf, der über die volle Distanz ging.

BoxenBobur QurbonovIlnar IshimbayevProfiboxenKampfergebnisse
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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