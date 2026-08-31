Song Yadong äußert sich scharf über Umar Nurmagomedov

Der chinesische UFC-Kämpfer Song Yadong, beim Turnier UFC Fight Night 286 in Shanghai, Umar Nurmagomedov teilte nach seinem Sieg über ihn seine Emotionen.

Dieser Sieg ist für Yadong von besonderer Bedeutung. Er betonte, dass Nurmagomedov vor dem Kampf von vielen als zukünftiger Champion angesehen wurde.

«Das ist der beste Moment meines Lebens»

Nach dem Kampf sagte Song Yadong, er sei sehr glücklich über seinen Sieg.

«Ich fühle mich großartig. Das ist der beste Moment meines Lebens».

Der chinesische Kämpfer hob auch die Stärken von Nurmagomedov hervor.

Ihm zufolge sind die Grappling-Fähigkeiten des russischen Athleten auf einem hohen Niveau, und viele sahen ihn als einen der Hauptanwärter auf den Meistertitel in der Zukunft.

«Jeder hielt ihn für den besten Kämpfer»

Yadong erinnerte auch an die hohen Erwartungen an seinen Gegner.

Er betonte:

Nurmagomedov wurde als starker Kämpfer anerkannt;

sein Grappling wurde hoch bewertet;

viele hielten ihn für einen zukünftigen Champion;

aber das Ende des Kampfes fiel zugunsten von Yadong aus.

«Sein Grappling ist sehr stark, viele dachten, er wäre der zukünftige Champion. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich habe ihn ausgeknockt».

Ein wichtiger Sieg für Yadong

Umar Nurmagomedov der Sieg über ihn war ein wichtiges Ergebnis in der Karriere von Song Yadong.

Besonders die Tatsache, dass der Kampf durch K.o. endete, machte den Sieg des chinesischen Athleten noch beeindruckender.

Aus Yadongs Aussagen nach dem Kampf geht hervor, dass er nicht nur mit dem Sieg zufrieden ist, sondern auch große Genugtuung darüber empfindet, einen hoch bewerteten Gegner besiegt zu haben.

Jetzt hat Yadong neue Ziele

Der Sieg über Nurmagomedov könnte dem chinesischen Kämpfer neue Möglichkeiten eröffnen.

Yadong selbst bewertete dieses Ergebnis als einen der glanzvollsten Momente seiner Karriere.

Song Yadong sagte, er fühle sich nach dem Kampf in Shanghai «großartig» und betonte erneut, dass er Umar Nurmagomedov, den viele als Titelanwärter sahen, ausgeknockt habe.