Real Madrid feiert souveränen Sieg gegen Malaga

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Real Madrid feiert souveränen Sieg gegen Malaga

Dank einer glänzenden Vorstellung von Jude Bellingham und Kylian Mbappé besiegte Real Madrid Malaga zu Hause mit 4:0 und setzte damit seinen erfolgreichen Lauf in La Liga fort. Dieser Sieg festigt nicht nur die Tabellenführung des Teams, sondern markiert auch den dritten Sieg in Folge für Jose Mourinho seit seiner Rückkehr als Cheftrainer und unterstreicht erneut den Status der Madrilenen als Spitzenreiter in der spanischen Meisterschaft. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Wie Goal.com berichtet, etablierte Real Madrid von den ersten Minuten an seine Dominanz und entschied das Spiel in kurzer Zeit. In der 19. Minute zeigte der englische Mittelfeldspieler Jude Bellingham seine individuelle Klasse und eröffnete den Torreigen. Der 23-Jährige eroberte den Ball 35 Meter vor dem Tor, ließ drei Verteidiger stehen und ließ Malaga-Torhüter Alfonso Herrero keine Chance, als er ein herrliches Tor erzielte.

Die Bellingham- und Mbappé-Show

Nur sieben Minuten später wurde Bellingham erneut zum Protagonisten. Nach einem abgewehrten Schuss von Herrero prallte der Kopfball des Engländers vom Torhüter ins Netz, was als Eigentor gewertet wurde. Kurz darauf bewies Kylian Mbappé, der kürzlich einen Hattrick gegen Real Sociedad erzielte, erneut seine Effizienz und erhöhte den Spielstand von 2:0 auf 3:0. Der französische Stürmer verwertete eine Flanke von Trent Alexander-Arnold von der rechten Seite und schoss den Ball aus dem Strafraum ins untere Eck, womit das Spiel praktisch schon vor der Pause entschieden war.

Auch in der zweiten Halbzeit behielt Real Madrid die volle Kontrolle und ließ dem Gegner kaum eine Chance. In den letzten Minuten setzte der eingewechselte Arda Güler den Schlusspunkt. Nach einem schnellen Konter und schönen Zuspielen von Vinicius Junior schob das junge türkische Talent den Ball aus kurzer Distanz zum Endstand ein.

Jose Mourinhos taktischer Ansatz

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verbarg Jose Mourinho seine Zufriedenheit mit der Leistung seiner Spieler nicht und lobte insbesondere Jude Bellingham. Der portugiesische Experte betonte, dass es ihm bei seiner zweiten Amtszeit gelungen sei, ein Gleichgewicht zwischen den Stars in der Offensive zu finden, und wies Gerüchte über Unstimmigkeiten zwischen ihnen als grundlos zurück. Bellingham seinerseits merkte an, dass ihm Mourinhos Ankunft mehr Freiheit auf dem Platz gegeben habe, was ihm helfe, sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Statistiken zufolge kontrollierte Real Madrid das Spiel mit 56,7 % Ballbesitz und gab 19 Torschüsse ab (Malaga kam auf 14). Dieser souveräne Sieg ist ein wichtiger Schritt für die „Los Blancos“, um ihre Position im Titelrennen gegen den Hauptkonkurrenten FC Barcelona weiter zu festigen.

Real MadridJude BellinghamKylian MbappeJose MourinhoLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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