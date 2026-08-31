Wo hat Umar Nurmagomedov einen Fehler gemacht? UFC-Legende gibt sensationelle Erklärung zu diesem Kampf ab

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Wo hat Umar Nurmagomedov einen Fehler gemacht? UFC-Legende gibt sensationelle Erklärung zu diesem Kampf ab

Beim UFC Fight Night 286 Turnier in Shanghai erlitt der ungeschlagene russische Anwärter Umar Nurmagomedovs K.o.-Niederlage in der zweiten Runde gegen den Chinesen Song Yadong sorgte in der Welt der Mixed Martial Arts für großes Aufsehen. Der Amerikaner Demetrius Johnson, der als einer der größten Champions in der UFC-Geschichte gilt, veröffentlichte auf seinem YouTube-Kanal eine spezielle Analyse und zeigte Nurmagomedovsgrößten taktischen Fehler im Kampf auf.

Der legendäre Kämpfer betonte, dass Umar seine wichtigste Waffe, die zum Sieg hätte führen können, überhaupt nicht eingesetzt hat.

„Umar hat den Körper überhaupt nicht attackiert“: Johnsons taktische Analyse

Demetrius Johnson äußerte sich wie folgt zu den Details des Kampfes und dem Fehler des russischen Athleten:

  • Fehlende Körpertreffer: „Es gibt eine Sache, die Umar überhaupt nicht gemacht hat: Schläge und Tritte zum Körper. Umar hat völlig vergessen, den Körper seines Gegners zu attackieren.“

  • Taktische Unklarheit: „Ich verstehe absolut nicht, warum er das getan hat. Wenn man als Linkshänder gegen einen Rechtshänder kämpft und Tritte ansetzt, besteht das einzige Risiko darin, einen Takedown zu kassieren.“

  • Grappling-Vorteil verspielt: „Aber Umar war doch im Ringen und Grappling viel stärker! Deshalb hätten Körpertreffer seine stärkste Waffe ohne das Risiko eines Takedowns sein können.“

Folgen der Sensation in Shanghai

Umar Nurmagomedovsvorzeitige Niederlage hat seine Position in der Division ernsthaft beeinträchtigt:

  • Song Yadongs Erfolg: Der chinesische Kämpfer durchkreuzte mit seinen harten Schlägen die Pläne seines Gegners und stieg direkt in den Titelkampf ein;

  • Zu lernende Lektionen: Experten betonen, dass Nurmagomedovs Fehler im Standkampf und seine mangelnde Aggressivität zu der ersten schweren Niederlage seiner Karriere geführt haben.

UFCMMAUmar NurmagomedovSong YadongDemetrius Johnson
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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