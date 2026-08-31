Rafael Leão gibt überraschende Erklärung nach Wechsel zu Galatasaray ab

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Rafael Leão gibt überraschende Erklärung nach Wechsel zu Galatasaray ab

Einer der neuesten sensationellen Deals auf dem europäischen Transfermarkt wurde abgeschlossen. Der Star-Stürmer des AC Mailand und der portugiesischen Nationalmannschaft, Rafael Leão, ist nun Mitglied des türkischen Klubs Galatasaray. Nach seinem Wechsel zu den Istanbuler Giganten gab der 27-jährige portugiesische Star der Presseabteilung des Vereins ein großes Interview, in dem er die Gründe für seine Entscheidung erläuterte.

Der Flügelspieler betonte, dass die Führung des Istanbuler Klubs seit Beginn des Sommers hart daran gearbeitet habe, ihn zu verpflichten.

„Sie haben seit Juni versucht, mich zu holen“: Leãos erste Gedanken

Rafael Leão äußerte sich wie folgt zu den Details seines Wechsels zu Galatasaray und seinen Zielen mit der Mannschaft:

  • Das feste Interesse des Klubs: „Galatasaray hat sich seit Juni sehr bemüht, mich hierher zu holen. Ich möchte ihnen für das große Interesse und das entgegengebrachte Vertrauen sehr danken.“

  • Hauptziel — Trophäen: „Dies ist ein sehr großer Verein. Das Team wurde letzte Saison Meister, und ich bin hierher gekommen, um Trophäen zu gewinnen und diese Siegesgefühle mit den Fans zu teilen. Der Kader wird sehr stark, und ich möchte meinen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten.“

  • Botschaft an die Fans: „Ich möchte unseren Anhängern Freude bereiten und das Team mit meinen Toren und Vorlagen nach vorne bringen. Deshalb bin ich sehr glücklich, bei ihnen zu sein.“

Rafael Leãos Statistiken beim AC Mailand

Der talentierte portugiesische Stürmer erreichte in seiner letzten Saison in der Serie A folgende Werte:

  • Einsätze: Im Trikot des AC Mailand absolvierte er insgesamt 31 Spiele;

  • Produktivität: Er erzielte 10 Tore gegen die Gegner und lieferte 3 Torvorlagen (Assists) für seine Teamkollegen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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