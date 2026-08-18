Borussia Dortmund hat offiziell einen wichtigen Transfer zur Verstärkung des Kaders bekannt gegeben. Wie Goal.com berichtet, hat der Klub den talentierten niederländischen Mittelfeldspieler Joey Veerman von der PSV verpflichtet. Der Transfer soll die Ambitionen des Teams aus dem Signal Iduna Park für die neue Saison sowie die Möglichkeiten im zentralen Mittelfeld deutlich stärken. Goal.com berichtet .

Den Angaben zufolge haben sich die Parteien auf einen endgültigen Transfer geeinigt. Joey Veerman hat im Laufe seiner Karriere mit konstant starken Leistungen in der Eredivisie und auf europäischer Bühne die Aufmerksamkeit von Fachleuten auf sich gezogen. Insbesondere gewann er die niederländische Meisterschaft in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten — 2023/24, 2024/25 und 2025/26. Zudem holte er mit der PSV in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 den KNVB-Pokal.

Gründe für den Transfer und die Einschätzung der Vereinsführung

Borussia Dortmunds Sportdirektor Lars Ricken bewertete die Bedeutung der Vereinbarung hoch und erklärte: „Joey ist ein Spieler, der unserem Spiel enorm helfen kann. Im Sommer-Transferfenster haben wir unseren Fokus bewusst auf das zentrale Mittelfeld gelegt. Denn seit Jahresbeginn haben wir Pascal Groß und Salih Özcan auf dieser Position verloren. Außerdem planen wir, Emre Can nach seiner Rückkehr in den Kader in der Innenverteidigung einzusetzen.“

Das Hauptziel hinter dem Transfer besteht darin, die kreative Kontrolle und die technische Qualität im Zentrum des Spielfelds zu verbessern. Auch Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book äußerte sich sehr positiv über das Potenzial des Neuzugangs: „Joey ist ein wirklich herausragender Fußballer mit großer Kreativität, technischer Qualität und Spielübersicht. Er hat bewiesen, dass er bei der PSV Eindhoven und in der niederländischen Nationalmannschaft konstant auf höchstem Niveau spielen kann.“

Für den niederländischen Fußballer beginnt mit dem Wechsel in die Bundesliga ein völlig neues und aufregendes Kapitel seiner Karriere. Die Anpassung an das hohe Tempo und die körperlich anspruchsvolle Atmosphäre des deutschen Fußballs wird für den Spieler die nächste Herausforderung darstellen. Die Vorbereitung auf die Saison wird dabei von großer Bedeutung sein.

Die Verpflichtung eines Spielmachers von hoher Qualität wie Joey Veerman ist ein entschlossener Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit des Klubs in der heimischen Liga und auf europäischer Ebene weiter zu steigern. Die Dortmunder Fans erwarten vom neuen Star, dass er das Offensivpotenzial der Mannschaft auf eine neue Stufe hebt.