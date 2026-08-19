Jude Bellingham und José Mourinho: Entsteht ein neuer Frank Lampard?

·3·Sport
Jude Bellingham und José Mourinho: Entsteht ein neuer Frank Lampard?

Real-Madrid-Mittelfeldspieler Jude Bellingham steht vor der großen Herausforderung, seine Position und Effektivität auf dem Spielfeld zu verbessern. Die Frage, ob der englische Nationalspieler dem Weg von Frank Lampard folgen kann, der unter José Mourinho zum besten torgefährlichen Mittelfeldspieler der Welt wurde, steht derzeit im Mittelpunkt der Fußballöffentlichkeit. Der frühere Vereinslegende Steve McManaman äußerte sich dazu ausführlich in einem Interview mit GOAL. Goal.com berichtet darüber.

Blicken wir zurück: 2004 übernahm José Mourinho, der sich selbst als „Special One“ bezeichnete, das Traineramt beim Londoner Klub Chelsea. Der portugiesische Coach begann damals mit den bereits etablierten Spielern im Kader sowie mit neuen Akteuren zu arbeiten, die dank der finanziellen Mittel des milliardenschweren Eigentümers verpflichtet worden waren. Einer dieser talentierten Spieler war Frank Lampard. Bereits in Mourinhos erster Saison erzielte der englische Mittelfeldspieler 19 Tore. Später durchbrach er die Marke von 20 Treffern, hielt dieses hohe Niveau fünf Spielzeiten in Folge und erzielte insgesamt 211 Tore in 648 Einsätzen für Chelsea.

Jude Bellinghams Karriere bei Real Madrid

Jude Bellingham, der aus der Jugendakademie von Birmingham stammt, blühte nach seinem Wechsel ins Santiago Bernabéu im Jahr 2023 sofort auf und erzielte in seiner Debütsaison 23 Tore. Seine Leistungen verhalfen der Mannschaft zum Gewinn der La-Liga- und Champions-League-Titel. Danach ging seine Torausbeute jedoch zurück. In der von Verletzungen geprägten folgenden Saison erzielte er nur acht Treffer, schoss aber bei der Weltmeisterschaft 2026 sieben Tore. Nun arbeitet er unter dem erfahrenen Trainer José Mourinho.

Laut GOAL äußerte sich Steve McManaman vor dem Auswärtsspiel gegen Espanyol, das auf Disney+ übertragen wird und Mourinhos erstes La-Liga-Spiel markiert, wie folgt: „Ich denke, dass er es in seinem ersten Jahr geschafft hat. Aber die Zeit wird es zeigen, denn in der Saison davor spielte er etwas tiefer und hatte im vergangenen Jahr Probleme, Tore zu erzielen.“

Konkurrenz im Kader und Zukunftsperspektiven

Der Experte betonte, dass die Verpflichtung von Stars wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior auch Jude Bellinghams Aufgaben beeinflusst habe. „Seine Rolle hat sich mit Kylians Ankunft verändert. Die Zeit wird zeigen, welche Rolle José ihm in diesem Jahr geben möchte. Es sieht so aus, als wolle er Kylian, Vini Junior und Yan Diomande auf dem Platz sehen. Die entscheidende Frage ist, ob Jude sich dem Angriffsvierer anschließen und die freien Räume nutzen kann“, sagte McManaman.

Dennoch ist der Experte überzeugt, dass dieses Offensivquartett in einigen La-Liga-Spielen funktionieren kann und Jude erneut seine besondere Fähigkeit zeigen wird, spät in den gegnerischen Strafraum zu stoßen und Torchancen zu nutzen. Nun verfolgen alle Fans und Experten mit großem Interesse die nächsten Schritte von Real Madrid und Jude Bellingham unter José Mourinho.

Real MadridJude BellinghamJosé MourinhoLa LigaFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Massimo Mauro: Wenn Douglas Luiz mehr laufen würde, wäre er ideal für JuventusMassimo Mauro: Wenn Douglas Luiz mehr laufen würde, wäre er ideal für JuventusHeute, 16:15Diyor Imomxo‘jayev bleibt weitere vier Jahre Generaldirektor der LigaDiyor Imomxo‘jayev bleibt weitere vier Jahre Generaldirektor der LigaHeute, 16:09Ist Manchester City bereit, Nico González zu verkaufen?Ist Manchester City bereit, Nico González zu verkaufen?Heute, 16:05Everton bestätigt Kontakt mit Manchester City wegen eines Transfers von Jack GrealishEverton bestätigt Kontakt mit Manchester City wegen eines Transfers von Jack GrealishHeute, 15:53José Mourinho von Kylian Mbappés Trainingsleistung begeistertJosé Mourinho von Kylian Mbappés Trainingsleistung begeistertHeute, 15:38Spallettis Zeit bei Juventus ist abgelaufen: John Elkann fordert nur SiegeSpallettis Zeit bei Juventus ist abgelaufen: John Elkann fordert nur SiegeHeute, 15:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Cristiano Ronaldo legt Datum für Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft fest
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt
FIFA gibt beeindruckende Statistiken von Abdukodir Khusanov bekannt