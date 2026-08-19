Jude Bellingham und José Mourinho: Entsteht ein neuer Frank Lampard?

Real-Madrid-Mittelfeldspieler Jude Bellingham steht vor der großen Herausforderung, seine Position und Effektivität auf dem Spielfeld zu verbessern. Die Frage, ob der englische Nationalspieler dem Weg von Frank Lampard folgen kann, der unter José Mourinho zum besten torgefährlichen Mittelfeldspieler der Welt wurde, steht derzeit im Mittelpunkt der Fußballöffentlichkeit. Der frühere Vereinslegende Steve McManaman äußerte sich dazu ausführlich in einem Interview mit GOAL. Goal.com berichtet darüber.

Blicken wir zurück: 2004 übernahm José Mourinho, der sich selbst als „Special One“ bezeichnete, das Traineramt beim Londoner Klub Chelsea. Der portugiesische Coach begann damals mit den bereits etablierten Spielern im Kader sowie mit neuen Akteuren zu arbeiten, die dank der finanziellen Mittel des milliardenschweren Eigentümers verpflichtet worden waren. Einer dieser talentierten Spieler war Frank Lampard. Bereits in Mourinhos erster Saison erzielte der englische Mittelfeldspieler 19 Tore. Später durchbrach er die Marke von 20 Treffern, hielt dieses hohe Niveau fünf Spielzeiten in Folge und erzielte insgesamt 211 Tore in 648 Einsätzen für Chelsea.

Jude Bellinghams Karriere bei Real Madrid

Jude Bellingham, der aus der Jugendakademie von Birmingham stammt, blühte nach seinem Wechsel ins Santiago Bernabéu im Jahr 2023 sofort auf und erzielte in seiner Debütsaison 23 Tore. Seine Leistungen verhalfen der Mannschaft zum Gewinn der La-Liga- und Champions-League-Titel. Danach ging seine Torausbeute jedoch zurück. In der von Verletzungen geprägten folgenden Saison erzielte er nur acht Treffer, schoss aber bei der Weltmeisterschaft 2026 sieben Tore. Nun arbeitet er unter dem erfahrenen Trainer José Mourinho.

Laut GOAL äußerte sich Steve McManaman vor dem Auswärtsspiel gegen Espanyol, das auf Disney+ übertragen wird und Mourinhos erstes La-Liga-Spiel markiert, wie folgt: „Ich denke, dass er es in seinem ersten Jahr geschafft hat. Aber die Zeit wird es zeigen, denn in der Saison davor spielte er etwas tiefer und hatte im vergangenen Jahr Probleme, Tore zu erzielen.“

Konkurrenz im Kader und Zukunftsperspektiven

Der Experte betonte, dass die Verpflichtung von Stars wie Kylian Mbappé und Vinícius Júnior auch Jude Bellinghams Aufgaben beeinflusst habe. „Seine Rolle hat sich mit Kylians Ankunft verändert. Die Zeit wird zeigen, welche Rolle José ihm in diesem Jahr geben möchte. Es sieht so aus, als wolle er Kylian, Vini Junior und Yan Diomande auf dem Platz sehen. Die entscheidende Frage ist, ob Jude sich dem Angriffsvierer anschließen und die freien Räume nutzen kann“, sagte McManaman.

Dennoch ist der Experte überzeugt, dass dieses Offensivquartett in einigen La-Liga-Spielen funktionieren kann und Jude erneut seine besondere Fähigkeit zeigen wird, spät in den gegnerischen Strafraum zu stoßen und Torchancen zu nutzen. Nun verfolgen alle Fans und Experten mit großem Interesse die nächsten Schritte von Real Madrid und Jude Bellingham unter José Mourinho.