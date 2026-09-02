Chinesischer Öl-Gigant „fegt“ russisches Rohöl weg: Private Raffinerien ohne Nachschub

Sinopec, der staatliche chinesische Konzern und einer der weltweit größten Ölverarbeiter, kauft russisches Öl in beispiellosem Tempo auf. Durch diese aggressive Marktaktivität des chinesischen Giganten sind die Preise für russisches Rohöl stark gestiegen, während die Liefermengen an unabhängige und private Raffinerien im Land deutlich zurückgegangen sind.

Günstige Rohstoffe und hohe Gewinne: Warum ausgerechnet russisches Öl?

Laut Reuters verschafft das russische Öl, das deutlich günstiger ist als alternative Sorten aus dem Nahen Osten, Brasilien oder Westafrika, dem Sinopec-Konzern einen enormen finanziellen Vorteil.

Nachdem die chinesische Regierung die Beschränkungen für Kraftstoffexporte gelockert hat, verarbeitet das Staatsunternehmen die günstigen Rohstoffe, um auf dem Inlandsmarkt zusätzliche Gewinne zu erzielen und den Export margenstarker Fertigprodukte zu beschleunigen. Zudem ist russisches Rohöl zur Hauptquelle geworden, um Lieferausfälle aus dem Nahen Osten auszugleichen.

Verträge einen Monat im Voraus und 10 Dollar Aufschlag

Internationale Öl-Händler berichten, dass der Einkaufsprozess für Oktober viel früher als üblich abgeschlossen wurde – bereits im August. Sinopec konzentriert sich dabei vor allem auf ESPO, die wichtigste Export-Sorte Russlands:

Vereinbarung zur Sorte ESPO: Der chinesische Konzern hat für Oktober 10 bis 15 Tankerladungen gekauft, was 235.000 bis 353.000 Barrel Rohöl pro Tag entspricht;

Weitere Routen: Einschließlich der Sorte Sokol aus Sachalin und Urals-Öl aus europäischen Häfen übersteigt das Gesamtvolumen 20 große Lieferungen;

Preissprung: Aufgrund der starken Nachfrage des Staatsmonopols ist der Aufschlag (Premium) für russisches Öl um 10 Dollar pro Barrel gestiegen.

Private Raffinerien werden aus dem Markt gedrängt

Sun Jianan, Analyst bei der Beratungsfirma Energy Aspects, betont, dass dieser Schritt des Staatsgiganten kleine und private Unternehmen in China in eine schwierige Lage gebracht hat. „Sinopec kauft weiterhin massiv russisches Öl, um die Verluste bei den Lieferungen aus dem Nahen Osten auszugleichen. Dies hat die Marktpreise in die Höhe getrieben und zu einer akuten Rohstoffknappheit bei unabhängigen Raffinerien geführt“, so der Experte.

Dieser massive Energiehandel zwischen China und Russland ermöglicht es Peking, seine industrielle Macht durch günstige Energie inmitten westlicher Sanktionen zu stärken, während Moskau einen stabilen Cashflow auf dem größten Markt Asiens sichern kann.

Wie beeinflussen die massiven Käufe russischen Öls durch chinesische Staatsunternehmen Ihrer Meinung nach den globalen Ölmarkt und die Wirksamkeit der westlichen Sanktionen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!