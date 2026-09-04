Mahmud Mahamadjonov wechselt zu Dinamo Machatschkala — Ein neues Sprungbrett nach Europa

Der Weg junger usbekischer Talente auf die europäischen und russischen Plätze geht weiter. Der in der russischen Premjer-Liga (RPL) spielende Verein Dinamo Machatschkala hat den 23-jährigen talentierten Außenverteidiger Mahmud Mahamadjonow von Andijon verpflichtet, um seinen Kader zu verstärken. Mit dem Spieler, der zur „goldenen Generation“ des usbekischen Fußballs gehört, wurde ein 3-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Dieser Transfer ist die erste Auslandsstation in Mahamadjonows Karriere und gilt als wichtiger Schritt, um sich einen Platz in der Nationalmannschaft zu sichern und die europäischen Top-Ligen zu erreichen.

Wie hoch ist die Ablösesumme? Gerüchte und offizielle Zahlen

Die finanziellen Details der Vereinbarung sorgten im Vorfeld des Transfers für verschiedene Diskussionen in der Presse:

Stellungnahme von Andijon: Nach offiziellen Angaben des Vereins erhielt der russische Klub für den Transfer von Mahamadjonow eine Ablösesumme in Höhe von 250.000 US-Dollar ;

Schätzungen russischer Medien: Die Publikation Sport24 berichtete, dass der Wert des Deals bei 500.000 Euro lag;

Transfermarkt-Bewertung: Das renommierte internationale Portal bewertete diesen Transfer mit 215.000 Euro , was exakt der offiziellen Summe entspricht, die von der Führung von Andijon bekannt gegeben wurde;

Der 7-monatige Durchbruch bei Andijon: Obwohl Mahmud nur sieben Monate für den Verein spielte, absolvierte er 19 Spiele in der Superliga und 3 im usbekischen Pokal, wobei er 3 Torvorlagen verbuchte.

Wann wurde Dinamo auf ihn aufmerksam? Was sagen die Trainer?

Der Cheftrainer von Andijon, Sergey Arslanov, erklärte gegenüber Eurasia Football, dass der dagestanische Verein Mahamadjonow schon lange beobachtet habe und sein schönes Tor gegen Dinamo während des Wintertrainingslagers das Interesse weiter verstärkt habe.

Experten bewerten die besonderen Qualitäten des 23-jährigen Außenverteidigers wie folgt:

Sergey Arslanov (Cheftrainer von Andijon): „Mahmud kann die gesamte linke Seite alleine abdecken. Er verfügt über eine exzellente Ballkontrolle mit dem linken Fuß, schnelles Dribbling und die Fähigkeit, Gegner in Eins-gegen-Eins-Situationen auszuspielen. Zudem besitzt er die seltene Gabe, weite und kraftvolle Einwürfe auszuführen.“;

Vadim Abramov (der ihn bei Dinamo Samarkand trainierte): „Er geht brillant mit dem Ball um und weiß, wie man sich in den Angriff einschaltet, schießt und Tore erzielt. Seine körperliche Ausdauer ist sehr hoch. Er hat jedoch ein Manko: Wenn er zu sehr ins Spiel vertieft ist, schafft er es nicht rechtzeitig zurückzukommen. Wenn er seine Stellungsabwehr verbessert, wird er ein großer Star.“;

„Sports.ru“ Fazit der Scouts: Bereits 2023 zählte das bekannte A2M-Projekt Mahamadjonow zu den vielversprechendsten usbekischen Talenten für die RPL und europäische Vereine.

AFC Champions League Elite und das sensationelle Tor gegen Argentinien

Mahmud Mahamadjonows internationale Erfahrung ist ebenfalls recht reichhaltig:

AFC Champions League Elite mit Pakhtakor: Er spielte in 6 Partien des prestigeträchtigsten Wettbewerbs des Kontinents, unter anderem gegen den mit Stars gespickten saudi-arabischen Klub Al-Hilal;

Erinnerungen an die U-20-Weltmeisterschaft: Diese Generation, die 2023 Asienmeister wurde, nahm würdig an der Weltmeisterschaft teil. Im Spiel gegen den Gastgeber Argentinien war es Mahamadjonow, der in der 23. Minute den Führungstreffer erzielte.

Auf den Spuren der goldenen Generation: Manchester City, die RPL und ein Sprungbrett nach Europa

Die jungen usbekischen Spieler, die bei jener U-20-Weltmeisterschaft gegen Argentinien in der Startelf standen, spielen heute auf großen Bühnen:

Abdukodir Khusanov: Erreichte über Energetik-BGU und den französischen Klub Lens den Weltverein Manchester Cityund unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2031;

Abbosbek Fayzullayev: Wechselte von ZSKA zum türkischen Klub Başakşehir und steht derzeit im Fokus des französischen Vereins Straßburg;

Umarali Rakhmonaliyev: Nach Rubin zog es ihn als aserbaidschanischer Meister mit Sabah in die Champions League und er wird vom französischen Klub Lens beobachtet;

Jahongir Urozov und Mahmud Mahamadjonov: Begannen, Rubin und Dinamo Machatschkala in der russischen Premjer-Liga zu vertreten.

Mahamadjonows Wechsel in die RPL erhöht seine Chancen auf eine Berufung in die usbekische Nationalmannschaft unter Cheftrainer Fabio Cannavaro erheblich. Wie die Geschichte gezeigt hat, wird der Weg über das Sprungbrett, den Eldor Shomurodov (über Russland zur Roma) und Abdukodir Khusanov (über Belarus in die Top-Ligen) gegangen sind, auch für Mahmud die Türen zur europäischen Elite öffnen.

Glauben Sie, dass Mahmud Mahamadjonow sich einen Stammplatz bei dem Klub aus Machatschkala sichern und bald der primäre Linksverteidiger der Nationalmannschaft werden kann? In welcher europäischen Liga würden Sie ihn nach der RPL gerne sehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!