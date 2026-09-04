Lugano besiegt Servette und übernimmt die Tabellenführung: Spieldetails

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Lugano besiegt Servette und übernimmt die Tabellenführung: Spieldetails

In der 6. Runde der Schweizer Super League erlebten die Fußballfans einen echten Thriller. Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Behruz Karimov der für Lugano spielt, empfing Servette zu Hause und sicherte sich durch ein Tor in der 90.+4 Minute der Nachspielzeit einen 1:0-Sieg. Nach diesem Erfolg hat das Team, das bisher keine Punkte abgegeben hat, die Tabellenführung zurückerobert.

Behruz Karimov in der Startelf: Hohe Bewertung für den usbekischen Verteidiger

Dieses Spiel war ein großer Schritt für das junge usbekische Talent:

  • Erstmals in der Startelf: Behruz Karimovstand zum ersten Mal für Lugano in der Startaufstellung und rechtfertigte das Vertrauen des Trainers voll und ganz;

  • 67 Minuten solide Leistung: Der usbekische Legionär agierte diszipliniert in der Defensive, bevor er in der 67. Minute durch Zanotti ersetzt wurde;

  • 7-Punkte-Anerkennung: Für seine nützlichen Aktionen, seine Zweikampfstärke und seine taktische Disziplin wurde Karimov von Analysten verdient mit 7,0 Punkten bewertet.

Elfmeter-Drama und die Rettung in der 90.+4 Minute

Das Duell in der AIL Arena war ein harter und intensiver Test für beide Mannschaften:

  • Servettes vergebene Chance: In der 20. Minute hatten die Gäste eine goldene Gelegenheit zur Führung, doch Mraz konnte den Elfmeter nicht verwandeln;

  • Ajetis goldenes Tor: Als das Spiel bereits auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, traf der eingewechselte Albian Ajeti in der 90.+4 Minute und sicherte Lugano die drei Punkte.

Turniertabelle: 100-Prozent-Quote und alleinige Tabellenführung

Nach diesem Sieg hat Lugano seine Position in der Schweizer Meisterschaft deutlich gefestigt:

  • Rückkehr an die Spitze: Mit fünf Siegen aus fünf Spielen kommt Lugano auf 15 Punkte, überholt die Young Boys (14 Punkte) und übernimmt wieder den 1. Platz;

  • Ein Spiel weniger: Lugano hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, was ihren Vorteil im Titelrennen weiter vergrößert;

  • Servettes Lage im Tabellenkeller: Die Gäste bleiben mit 4 Punkten auf dem 10. Platz von 12 Teams.

Schweizer Super League. 6. Runde

Lugano — Servette — 1:0

3. September. AIL Arena

Tor: Albian Ajeti (90+4).

Verschossener Elfmeter: Mraz (20, Servette).

Lugano-Aufstellung: Ballmoos, Papadopoulos, Kelvin, Delcroix, Bislimi, KARIMOV (Zanotti, 67), Candice (Grgic, 46), dos Santos (Pilstrom, 74), Cimignani (Espinoza, 90+2), Steffen, Moncada (Ajeti, 67).

Glauben Sie, dass Behruz Karimov ein fester Bestandteil der Startelf von Lugano wird und mit seinem Team die Schweizer Meisterschaft gewinnen kann? Was sind Ihre Eindrücke vom Debüt und der Leistung unseres Landsmanns in der europäischen Elite? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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