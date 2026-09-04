Tragödie in Krasnojarsk: Bär tötet zwei Frauen beim Pilzesammeln

In der russischen Region Krasnojarsk hat sich eine Tragödie ereignet, die die grausame Seite der Tierwelt offenbart. Zwei ältere Frauen aus dem Dorf Podtesowo gingen in den Wald, um Pilze zu sammeln, wurden dort von einem Bären angegriffen und getötet. Das russische Ermittlungskomitee hat eine offizielle Stellungnahme zu diesem schrecklichen Vorfall abgegeben und die Bevölkerung vor der ernsten Lage gewarnt.

Die wichtigsten Details der Tragödie:

Ort des Geschehens: Taiga-Wald in der Nähe des Dorfes Podtesowo, Region Krasnojarsk;

Opfer: Zwei ältere Frauen im Alter von 67 und 73 Jahren;

Chronologie der Ereignisse: Die Frauen gingen am 31. August in den Wald und kehrten nicht zurück. Nach einer sofort eingeleiteten Suchaktion wurden ihre Leichen am 2. September gefunden;

Suchumfang: Freiwillige und Rettungskräfte durchsuchten ein 200.000 Quadratmeter großes Gebiet der Taiga gründlich;

Ermittlungsergebnis: Die gefundenen Körper wiesen Verletzungen auf, die typisch für einen Angriff durch ein Wildtier – einen Bären – sind.

Zwei Tage in der Taiga vermisst und der grausame Fund

Nach Angaben lokaler Medien und des Ermittlungskomitees machten sich die 67- und 73-jährigen Frauen aus Podtesowo am 31. August auf den Weg in den Wald, um die Herbstpilzsaison zu nutzen. Als sie jedoch bei Einbruch der Dunkelheit nicht nach Hause zurückkehrten, alarmierten die besorgten Angehörigen die zuständigen Behörden.

Trotz der schwierigen Bedingungen in der Taiga starteten Freiwillige und Suchtrupps eine groß angelegte Rettungsaktion. Wie das Portal NGS24 berichtet, wurden bei der Suche fast 200.000 Quadratmeter Waldfläche durchkämmt. Leider wurden die Leichen am 2. September, zwei Tage nach ihrem Verschwinden, nur 3-4 Kilometer vom Dorf entfernt im Wald gefunden. Erste Untersuchungen bestätigten, dass ein Bärenangriff die Todesursache war.

Warnung des Ermittlungskomitees: Meiden Sie den Wald!

Angesichts dieser Tragödie hat das Ermittlungskomitee eine dringende Warnung an die Bewohner und Besucher der Region ausgesprochen. Die Behörde weist darauf hin, dass die Bärenaktivität in den Wäldern derzeit extrem hoch ist, und fordert die Bürger auf, vorerst keine Ausflüge in die Natur zu unternehmen, keine Pilze oder Beeren zu sammeln und auf Waldspaziergänge zu verzichten. Begegnungen dieser Art können lebensgefährlich sein.

Was glauben Sie, welche zusätzlichen Maßnahmen sollten staatliche Stellen ergreifen, um die Sicherheit der Bevölkerung in Gebieten mit erhöhter Wildtieraktivität, insbesondere bei Bären, zu gewährleisten? Wäre ein generelles Betretungsverbot für Wälder die richtige Entscheidung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!