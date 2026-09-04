Tragödie in Krasnojarsk: Bär tötet zwei Frauen beim Pilzesammeln

·2·Welt
Tragödie in Krasnojarsk: Bär tötet zwei Frauen beim Pilzesammeln

In der russischen Region Krasnojarsk hat sich eine Tragödie ereignet, die die grausame Seite der Tierwelt offenbart. Zwei ältere Frauen aus dem Dorf Podtesowo gingen in den Wald, um Pilze zu sammeln, wurden dort von einem Bären angegriffen und getötet. Das russische Ermittlungskomitee hat eine offizielle Stellungnahme zu diesem schrecklichen Vorfall abgegeben und die Bevölkerung vor der ernsten Lage gewarnt.

Die wichtigsten Details der Tragödie:

  • Ort des Geschehens: Taiga-Wald in der Nähe des Dorfes Podtesowo, Region Krasnojarsk;

  • Opfer: Zwei ältere Frauen im Alter von 67 und 73 Jahren;

  • Chronologie der Ereignisse: Die Frauen gingen am 31. August in den Wald und kehrten nicht zurück. Nach einer sofort eingeleiteten Suchaktion wurden ihre Leichen am 2. September gefunden;

  • Suchumfang: Freiwillige und Rettungskräfte durchsuchten ein 200.000 Quadratmeter großes Gebiet der Taiga gründlich;

  • Ermittlungsergebnis: Die gefundenen Körper wiesen Verletzungen auf, die typisch für einen Angriff durch ein Wildtier – einen Bären – sind.

Zwei Tage in der Taiga vermisst und der grausame Fund

Nach Angaben lokaler Medien und des Ermittlungskomitees machten sich die 67- und 73-jährigen Frauen aus Podtesowo am 31. August auf den Weg in den Wald, um die Herbstpilzsaison zu nutzen. Als sie jedoch bei Einbruch der Dunkelheit nicht nach Hause zurückkehrten, alarmierten die besorgten Angehörigen die zuständigen Behörden.

Trotz der schwierigen Bedingungen in der Taiga starteten Freiwillige und Suchtrupps eine groß angelegte Rettungsaktion. Wie das Portal NGS24 berichtet, wurden bei der Suche fast 200.000 Quadratmeter Waldfläche durchkämmt. Leider wurden die Leichen am 2. September, zwei Tage nach ihrem Verschwinden, nur 3-4 Kilometer vom Dorf entfernt im Wald gefunden. Erste Untersuchungen bestätigten, dass ein Bärenangriff die Todesursache war.

Warnung des Ermittlungskomitees: Meiden Sie den Wald!

Angesichts dieser Tragödie hat das Ermittlungskomitee eine dringende Warnung an die Bewohner und Besucher der Region ausgesprochen. Die Behörde weist darauf hin, dass die Bärenaktivität in den Wäldern derzeit extrem hoch ist, und fordert die Bürger auf, vorerst keine Ausflüge in die Natur zu unternehmen, keine Pilze oder Beeren zu sammeln und auf Waldspaziergänge zu verzichten. Begegnungen dieser Art können lebensgefährlich sein.

Was glauben Sie, welche zusätzlichen Maßnahmen sollten staatliche Stellen ergreifen, um die Sicherheit der Bevölkerung in Gebieten mit erhöhter Wildtieraktivität, insbesondere bei Bären, zu gewährleisten? Wäre ein generelles Betretungsverbot für Wälder die richtige Entscheidung? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

KrasnojarskRusslandBärenangriffWildtiereSicherheit
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Mann mit Pistole nimmt Klinik-Arzt in Sankt Petersburg als GeiselMann mit Pistole nimmt Klinik-Arzt in Sankt Petersburg als GeiselGestern, 22:47Was sagte Paschinjan über Armeniens Weg in die Europäische Union?Was sagte Paschinjan über Armeniens Weg in die Europäische Union?Gestern, 22:23724.000-Dollar-Brücke stürzt bei Eröffnungszeremonie fast ein724.000-Dollar-Brücke stürzt bei Eröffnungszeremonie fast einGestern, 20:07173 Milliarden Tonnen Eis in Grönland in einem Jahr geschmolzen173 Milliarden Tonnen Eis in Grönland in einem Jahr geschmolzenGestern, 19:20Blutige Schießerei zwischen SBU- und GUR-Beamten: Die mysteriöse Entführung eines RDK-KommandeursBlutige Schießerei zwischen SBU- und GUR-Beamten: Die mysteriöse Entführung eines RDK-KommandeursGestern, 17:51Fast 800 Menschen durch kostenlose Regierungsmahlzeiten in Indonesien vergiftetFast 800 Menschen durch kostenlose Regierungsmahlzeiten in Indonesien vergiftetGestern, 15:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt