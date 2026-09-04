Die Jagd auf Stars geht weiter: Die bekanntesten vereinslosen Free Agents

Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Top-Ligen ist offiziell geschlossen, doch die Möglichkeit für Vereine, ihre Kader zu verstärken, ist noch nicht ganz vorbei. Gemäß den internationalen Fußballregeln können Spieler, deren Verträge ausgelaufen sind und die als Free Agents gelten, auch außerhalb des Transferfensters bei jedem Team einen Vertrag unterschreiben. Das angesehene britische BBC hat eine Liste von Weltfußball-Stars veröffentlicht, die derzeit keinen offiziellen Verein haben, aber das Interesse jedes Spitzenklubs wecken könnten.

Diese Liste enthält Ballon d'Or-Gewinner, mehrfache Champions-League-Sieger und einige der teuersten Transfers der jüngeren Vergangenheit.

Real Madrid-Legenden und Ballon d'Or-Gewinner: Giganten der Abwehr und des Angriffs

Der sensationellste Teil der Liste besteht aus Veteranen, die bis vor Kurzem Symbole von Real Madrid waren:

Karim Benzema (letzter Verein — Al-Hilal): Der Ballon d'Or-Gewinner von 2022 in Saudi-Arabienist nach seinem Abenteuer wieder als Free Agent verfügbar. Die Erfahrung des französischen Torjägers ist ein großer Gewinn für jedes Team, das einen Stürmer sucht;

Sergio Ramos (Monterrey): Der ehemalige Kapitän der 'Königlichen' hat sein Engagement in der mexikanischen Liga beendet und ist offen für neue Herausforderungen;

Daniel Carvajal (Real Madrid): Der langjährige Stamm-Rechtsverteidiger des Madrider Klubs hat nach Vertragsende noch keinen neuen Verein gewählt;

David Alaba (Real Madrid): Der vielseitige österreichische Verteidiger bleibt einer der stärksten Kandidaten auf dem Free-Agent-Markt.

Stars auf der Suche nach einem Comeback: Sancho, Pogba und Sterling

Stars, die vor einigen Jahren den europäischen Transfermarkt erschütterten und Hunderte Millionen Euro wert waren, suchen ebenfalls nach einem neuen Zuhause:

Paul Pogba (Monaco): Nach seiner Rückkehr in den Profifußball nach der Sperre sucht der französische Weltmeister als Free Agent einen Weg zurück in die Top-Ligen;

Jadon Sancho (Manchester United): Der Flügelspieler, der seine vertraglichen Angelegenheiten mit MU geklärt hat, wartet auf gute Angebote, um seine Karriere wiederzubeleben;

Raheem Sterling (Feyenoord): Der ehemalige Star der englischen Nationalmannschaft prüft nach seiner Zeit in den Niederlanden neue Optionen;

Anthony Martial (Monterrey): Der französische Stürmer gehört ebenfalls zu den verfügbaren Free Agents.

Können und Kreativität: Coutinho, James und andere berühmte Namen

Darüber hinaus enthält die Liste eine Reihe begabter Spieler, die über Jahre hinweg die Weltfußball-Elite geprägt haben:

Philippe Coutinho (Vasco da Gama) und James Rodríguez (Minnesota): Beide lateinamerikanischen Spielmacher bewahren weiterhin ein hohes Niveau in Bezug auf Spielübersicht und präzise Pässe;

Riyad Mahrez (Al-Ahli): Der ehemalige Star von Manchester Citysteht nach seiner Zeit in Saudi-Arabien erneut an einem Scheideweg;

Jamie Vardy (Cremonese): Eine Legende der Premier League und ein erfahrener Stürmer mit einem echten Torinstinkt;

Oleksandr Zinchenko (Ajax): Ein vielseitiger Legionär, der sowohl auf der linken Außenbahn als auch im Mittelfeld spielen kann;

Dele Alli (Como): Ein englischer Fußballer, der nach seinen Versuchen in Italien entschlossen ist, sein Potenzial erneut unter Beweis zu stellen.

Der Free-Agent-Markt kann eine wichtige Rettungsleine sein, besonders für Top-Klubs, die während der Saison mit unerwarteten Verletzungsproblemen zu kämpfen haben.

Welcher dieser Free Agents könnte Ihrer Meinung nach immer noch problemlos in der Startelf europäischer Spitzenklubs spielen? Können Sie sich vorstellen, Stars wie Karim Benzema oder Sergio Ramos in asiatischen oder lokalen Vereinen zu sehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!