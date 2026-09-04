Pjotr Tolstoi, Vize-Sprecher der Staatsduma der Russischen Föderation und führender Vertreter der Regierungspartei „Einiges Russland“, gab eine unerwartete und in sozialen Medien kontrovers diskutierte Antwort auf die Frage nach Gesetzen, die den Lebensstandard der Bürger verbessert hätten. In einer Debatte mit einem Oppositionellen nannte der Politiker die Erhöhung der Mehrwertsteuer (MwSt) sowie das Verbot fremdsprachiger Schilder in Städten als wichtige Initiativen im Interesse der Bevölkerung. Seine Begründung für die Sprachbeschränkungen sorgte für besonderes Aufsehen.

Bondarenkos Frage und Tolstois umstrittene Auswahl

Der russische Politiker und KPRF-Mitglied Nikolai Bondarenko stellte Tolstoi die direkte Frage, drei starke Gesetze von „Einiges Russland“ zu nennen, die die Lage der einfachen Bürger wirklich verbessert hätten:

Erhöhung der Steuerlast: Tolstoi nannte zunächst die Änderungen des Steuergesetzbuches, einschließlich der Erhöhung der Mehrwertsteuer, die sich direkt auf die Preise für Waren und Dienstleistungen auswirkt, als einen Schritt zum Wohle der Bürger;

Beschränkungen für fremdsprachige Schilder: Als zweite wichtige Initiative nannte er das Gesetz, das die Verwendung von Fremdsprachen (vor allem Englisch) auf Werbeschildern und in Geschäften einschränkt und russischsprachige Aufschriften zur Pflicht macht.

„Wir sind keine Kolonie“: Zusammenprall von Wirtschaftsrealität und Ideologie

Bei der Erklärung, wie das Verbot fremdsprachiger Schilder das Leben der Bürger verbessert habe, machte der Vize-Sprecher ein offenes und aufsehenerregendes Eingeständnis:

„Die Menschen sind nicht reich geworden“: „Die Menschen sind dadurch nicht reicher geworden, aber wir fühlen uns nicht mehr wie eine Kolonie“, betonte Tolstoi.

Diese Äußerung löste in sozialen Netzwerken und politischen Kreisen heftige Debatten aus. Kritiker merken an, dass in Zeiten steigender Verbraucherpreise und wachsender Steuerlast symbolische Beschränkungen die reale Lebensqualität nicht verbessern. National-konservative Kreise hingegen betrachten solche Entscheidungen als notwendigen Schritt zur Wahrung der staatlichen Souveränität und Identität.

Glauben Sie, dass das Verbot fremdsprachiger Schilder die nationale Identität stärkt, oder sind für die Bevölkerung reale Einkommen und günstige Preise wichtiger? Wie stehen Sie dazu, Steuererhöhungen als „lebensverbessernde Gesetze“ zu bezeichnen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!