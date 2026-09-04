Mirjalol Qosimov: Über den Sieg gegen Khorezm und vergebene Chancen

Usbekische SuperligaMirjalol Qosimov, Cheftrainer von AGMK, nahm an der Pressekonferenz nach dem Spiel teil, nachdem sein Team in der 20. Runde einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Khorezm errungen hatte. Der Trainer aus Almalyk äußerte sich offen und kritisch über die Bedeutung der drei Punkte, die Probleme bei der Chancenverwertung im Angriff sowie die psychologische Verfassung der Spieler.

„Wir haben nur eine von 5-6 Chancen genutzt“: Kritik an vergebenen Möglichkeiten

Während er betonte, dass seine Mannschaft erneut attraktiven Fußball gezeigt habe, merkte Mirjalol Qosimov an, dass noch viel Arbeit beim Torabschluss nötig sei:

3 Punkte und attraktiver Fußball: „Das Wichtigste ist, dass wir 3 Punkte geholt haben. Es war ein Spiel, das den Fans gefallen hat. Wir haben auch in den vorherigen Partien gut gespielt, aber das Toreschießen war unser Manko. Heute konnten wir Gott sei Dank eine unserer 5-6 hundertprozentigen Chancen nutzen.“

„Solche Dinge darf man nicht verzeihen“: „In der zweiten Halbzeit hatte allein Aziz Kholmurodov mindestens drei hundertprozentige Chancen. Auch Nodir und Asad kamen in sehr günstige Positionen. Ehrlich gesagt darf man solche Chancen nicht liegen lassen. Wir arbeiten daran und erklären es den Spielern. Ich hoffe, sie ziehen die richtigen Schlüsse und wir werden in den kommenden Spielen mehr Tore sehen.“

„Wenn Stürmer nicht treffen, droht die Strafe durch Konter“: Psychologie und die Paraden von Nematov

Der Trainer ging ausführlich auf die Fragen der Journalisten ein, wie sich die torlosen Spiele auf die Psyche der Spieler ausgewirkt haben:

Kein psychologischer Druck: „Wenn es einen negativen Einfluss auf die Psyche hätte, würden wir nicht so viele Chancen kreieren. Zum Beispiel hat im Spiel gegen Nasaf der gegnerische Torwart Abduvohid Nematov sein Team vor sicheren Gegentoren bewahrt. Die Chancenverwertung ist ein Problem, das nicht nur bei uns, sondern im Weltfußball häufig vorkommt.“

Ein Tor ist das Ergebnis kollektiver Arbeit: „Der Rest hängt vom individuellen Können der Spieler ab. Das ist auch eine Frage der Erfahrung. Wenn die Stürmer die herausgespielten Chancen nicht verwerten, kann uns der Gegner bei einem Konter leicht bestrafen. Die Jungs verstehen die Situation richtig, sie arbeiten hart, und ich glaube, dass sie dies in den nächsten Runden besser nutzen werden.“

Nachdem die Mannschaft aus Almalyk ihre dreispilige Torflaute beendet hat, kletterte sie mit diesem Sieg auf den 5. Platz der Tabelle mit 32 Punkten.

Was glauben Sie: Liegt es an mangelnder Kaltschnäuzigkeit oder an Pech, dass die Stürmer von AGMK klare Torchancen vergeben? Kann das Team von Mirjalol Qosimov im Titelrennen und im Kampf um die Top 3 noch zu den Spitzenreitern aufschließen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!