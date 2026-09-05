„König der Kälte“ stellt Rekord auf: Eine Stunde unter Eiswasser

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„König der Kälte“ stellt Rekord auf: Eine Stunde unter Eiswasser

Der 41-jährige Pole Damian Kaspszyk blieb unter Eiswasser 1 Stunde und 29 Sekunden und schaffte es damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Er brach den bisherigen Rekord für den längsten Aufenthalt unter Eiswasser bei den Männern. Dies berichtete Guinness World Records.

Kaspszyk übertraf den bisherigen Rekord von 58 Minuten . Dies war sein dritter erfolgreicher Rekord bei extremen Kälte-Herausforderungen.

Zuvor hatte der Athlet den Männer-Rekord für den Ganzkörperkontakt mit Eis 5 Stunden, 1 Minute und 33 Sekunden aufgestellt. Am 21. Februar 2026 stellte er in der polnischen Stadt Szlachtowa einen weiteren Weltrekord auf, als er vollständig im Schnee vergraben 2 Stunden, 12 Minuten und 12 Sekunden ausharrte.

Interessanterweise gehört auch der Frauen-Rekord für den Aufenthalt unter Eiswasser einer polnischen Athletin. Maria Boday erzielte am 19. Dezember 2025 in Sopot 1 Stunde und 38 Sekunden .

Kaspszyk betonte, dass der Aufenthalt unter Eiswasser schwieriger war als seine bisherigen Versuche. Während des Rekordversuchs wurde er von medizinischem Personal überwacht.

Ein Mann mit brauner Mütze gibt einem Reporter mit Mikrofon ein Interview.
Guinness World RecordsDamian KaspszykExtremsportPolenEisausdauer
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