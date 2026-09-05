„König der Kälte“ stellt Rekord auf: Eine Stunde unter Eiswasser

Der 41-jährige Pole Damian Kaspszyk blieb unter Eiswasser 1 Stunde und 29 Sekunden und schaffte es damit ins Guinness-Buch der Rekorde. Er brach den bisherigen Rekord für den längsten Aufenthalt unter Eiswasser bei den Männern. Dies berichtete Guinness World Records.

Kaspszyk übertraf den bisherigen Rekord von 58 Minuten . Dies war sein dritter erfolgreicher Rekord bei extremen Kälte-Herausforderungen.

Zuvor hatte der Athlet den Männer-Rekord für den Ganzkörperkontakt mit Eis 5 Stunden, 1 Minute und 33 Sekunden aufgestellt. Am 21. Februar 2026 stellte er in der polnischen Stadt Szlachtowa einen weiteren Weltrekord auf, als er vollständig im Schnee vergraben 2 Stunden, 12 Minuten und 12 Sekunden ausharrte.

Interessanterweise gehört auch der Frauen-Rekord für den Aufenthalt unter Eiswasser einer polnischen Athletin. Maria Boday erzielte am 19. Dezember 2025 in Sopot 1 Stunde und 38 Sekunden .

Kaspszyk betonte, dass der Aufenthalt unter Eiswasser schwieriger war als seine bisherigen Versuche. Während des Rekordversuchs wurde er von medizinischem Personal überwacht.