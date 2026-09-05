Einfaches Experiment führt zu unerwartetem Ergebnis: Neues Lotus-Gebiet in Atyrau entdeckt

·2·Welt
Einfaches Experiment führt zu unerwartetem Ergebnis: Neues Lotus-Gebiet in Atyrau entdeckt

Ein einfaches Experiment zweier Schülerinnen in der kasachischen Region Atyrau hat zu einem unerwarteten Ergebnis geführt. Die 11-jährige Shattiq Xami und die 12-jährige Ayim Jankeldi pflanzten aus China bestellte Lotussamen in einem Gewässer in der Nähe ihres Zuhauses und sorgten damit zwei Jahre später für die Entstehung eines neuen Lotus-Wachstumsgebiets. Dies berichtete AtyrauPress.

Die Mädchen versuchten 2024, die Lotosblumen zu Hause zu züchten. Später beschlossen sie, die Samen in einem natürlichen Gewässer auszupflanzen. Während 2025 die ersten Blätter an der Wasseroberfläche erschienen, blühten die Lotosblumen im Sommer 2026 zum ersten Mal.

Die Mädchen hatten nicht erwartet, dass dieses Experiment zur Bildung eines neuen Lotus-Gebiets führen würde. Experten des staatlichen Naturschutzgebiets „Akzhayik“ entdeckten das neue Wachstumsgebiet bei Felduntersuchungen.

Zwei junge Mädchen stehen am Ufer eines Sees, in dem Lotosblumen gewachsen sind.

Die Lotosblumen wuchsen im Nebenfluss Peretaska in der Nähe des Dorfes Taskala. Experten stellten fest, dass sich hier eine neue Lotus-Population gebildet hat.

Bisher war bekannt, dass sich das wichtigste natürliche Wachstumsgebiet des Lotus in der Region Atyrau im Bezirk Kurmangazy befindet.

Derzeit wird in Atyrau unter Beteiligung chinesischer Experten ein weiteres experimentelles Projekt zum Lotus-Anbau durchgeführt. Im Gebiet Tuxlaya Balka wurden auf einer Fläche von fast 500 Quadratmetern 270 Lotus-Pflanzen gesetzt.

AtyrauKasachstanLotosUmweltNatur
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

„König der Kälte“ stellt Rekord auf: Eine Stunde unter Eiswasser„König der Kälte“ stellt Rekord auf: Eine Stunde unter EiswasserHeute, 06:12Die teuersten Naturfasern der Welt: Top 5Die teuersten Naturfasern der Welt: Top 5Heute, 05:59Möwen in Großbritannien stehlen jährlich Lebensmittel im Wert von 172 Mio. PfundMöwen in Großbritannien stehlen jährlich Lebensmittel im Wert von 172 Mio. PfundHeute, 05:33Mann überlebt Blitzschlag in New York (Video)Mann überlebt Blitzschlag in New York (Video)Heute, 05:09Trump sendet speziellen Ukraine-Plan an Putin — Witkoff und Kushner reisen nach MoskauTrump sendet speziellen Ukraine-Plan an Putin — Witkoff und Kushner reisen nach MoskauHeute, 00:37Mutter auf der Suche nach ihrer Tochter von Betrügerin ein Jahr lang getäuschtMutter auf der Suche nach ihrer Tochter von Betrügerin ein Jahr lang getäuschtHeute, 00:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Ronaldos Hochzeit des Jahrhunderts: Veranstaltungsort und Details zur Trauung
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Riesige Boa Kletterte Auf Strommast und Starb Durch Stromschlag
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
Fröhliches Spiel matschbedeckter Dorfkinder erobert soziale Netzwerke
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
2,71 Meter langes Haar: Frau mit längerem Haar als ihrer Körpergröße erneut im Rampenlicht
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt
Mehr als 91.000 Gummienten in den Chicago River gekippt