Einfaches Experiment führt zu unerwartetem Ergebnis: Neues Lotus-Gebiet in Atyrau entdeckt

Ein einfaches Experiment zweier Schülerinnen in der kasachischen Region Atyrau hat zu einem unerwarteten Ergebnis geführt. Die 11-jährige Shattiq Xami und die 12-jährige Ayim Jankeldi pflanzten aus China bestellte Lotussamen in einem Gewässer in der Nähe ihres Zuhauses und sorgten damit zwei Jahre später für die Entstehung eines neuen Lotus-Wachstumsgebiets. Dies berichtete AtyrauPress.

Die Mädchen versuchten 2024, die Lotosblumen zu Hause zu züchten. Später beschlossen sie, die Samen in einem natürlichen Gewässer auszupflanzen. Während 2025 die ersten Blätter an der Wasseroberfläche erschienen, blühten die Lotosblumen im Sommer 2026 zum ersten Mal.

Die Mädchen hatten nicht erwartet, dass dieses Experiment zur Bildung eines neuen Lotus-Gebiets führen würde. Experten des staatlichen Naturschutzgebiets „Akzhayik“ entdeckten das neue Wachstumsgebiet bei Felduntersuchungen.

Die Lotosblumen wuchsen im Nebenfluss Peretaska in der Nähe des Dorfes Taskala. Experten stellten fest, dass sich hier eine neue Lotus-Population gebildet hat.

Bisher war bekannt, dass sich das wichtigste natürliche Wachstumsgebiet des Lotus in der Region Atyrau im Bezirk Kurmangazy befindet.

Derzeit wird in Atyrau unter Beteiligung chinesischer Experten ein weiteres experimentelles Projekt zum Lotus-Anbau durchgeführt. Im Gebiet Tuxlaya Balka wurden auf einer Fläche von fast 500 Quadratmetern 270 Lotus-Pflanzen gesetzt.