Bekzod Kurbanov gewinnt Silbermedaille in Deutschland

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Bekzod Kurbanov gewinnt Silbermedaille in Deutschland

Der usbekische Springreiter Bekzod Kurbanov nahm erfolgreich an einem prestigeträchtigen Reitturnier in Deutschland teil und sicherte sich einen Platz auf dem Podium. Sein Ergebnis erzielte er im anspruchsvollen Springreiten über 145 Zentimeter hohe Hindernisse.

Usbekischer Vertreter gewinnt Medaille bei Turnier in Deutschland

Im deutschen Bezirk Oberbayern wurde ein Springreitturnier, das Chiemsee Pferdefestival, organisiert.

Erfahrene Reiter aus verschiedenen Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Bekzod Kurbanov, vertrat dabei die Farben unseres Landes.

145-Zentimeter-Hindernisse waren kein Hindernis für Kurbanov

Unser Reiter nahm am Programm des Turniers über 145 Zentimeter hohe Hindernisse teil und belegte am Ende den zweiten Platz.

Während des Wettbewerbs wurde Kurbanov von Mats VG begleitet.

Das Ergebnis von Bekzod Kurbanov in Deutschland ist eine weitere internationale Auszeichnung für den usbekischen Springsport.

Ergebnis von Bekzod Kurbanov

Indikator

Information

Wettbewerb

Chiemsee Pferdefestival

Land

Deutschland

Region

Oberbayern

Disziplin

Springreiten

Hindernishöhe

145 cm

Ergebnis

Silbermedaille

Reiter

Bekzod Kurbanov

Pferd

Mats VG

Warum ist dieses Ergebnis wichtig?

Beim Springreiten ist neben dem persönlichen Können des Reiters auch die Harmonie mit dem Pferd entscheidend. Besonders bei einem 145-Zentimeter-Springen kann schon ein kleiner Fehler das Endergebnis beeinflussen.

In dieser Hinsicht hat Bekzod Kurbanov mit seinem Medaillengewinn beim deutschen Turnier erneut seine Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt.

Somit gewann das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Bekzod Kurbanov, beim Chiemsee Pferdefestival die Silbermedaille im Springen über 145 Zentimeter. Er erreichte dieses Ergebnis gemeinsam mit seinem Pferd Mats VG.

ReitsportSpringreitenBekzod KurbanovChiemsee PferdefestivalUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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