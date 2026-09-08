Bekzod Kurbanov gewinnt Silbermedaille in Deutschland
Der usbekische Springreiter Bekzod Kurbanov nahm erfolgreich an einem prestigeträchtigen Reitturnier in Deutschland teil und sicherte sich einen Platz auf dem Podium. Sein Ergebnis erzielte er im anspruchsvollen Springreiten über 145 Zentimeter hohe Hindernisse.
Usbekischer Vertreter gewinnt Medaille bei Turnier in Deutschland
Im deutschen Bezirk Oberbayern wurde ein Springreitturnier, das Chiemsee Pferdefestival, organisiert.
Erfahrene Reiter aus verschiedenen Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil. Das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Bekzod Kurbanov, vertrat dabei die Farben unseres Landes.
145-Zentimeter-Hindernisse waren kein Hindernis für Kurbanov
Unser Reiter nahm am Programm des Turniers über 145 Zentimeter hohe Hindernisse teil und belegte am Ende den zweiten Platz.
Während des Wettbewerbs wurde Kurbanov von Mats VG begleitet.
Das Ergebnis von Bekzod Kurbanov in Deutschland ist eine weitere internationale Auszeichnung für den usbekischen Springsport.
Ergebnis von Bekzod Kurbanov
Indikator
Information
Wettbewerb
Chiemsee Pferdefestival
Land
Deutschland
Region
Oberbayern
Disziplin
Springreiten
Hindernishöhe
145 cm
Ergebnis
Silbermedaille
Reiter
Bekzod Kurbanov
Pferd
Mats VG
Warum ist dieses Ergebnis wichtig?
Beim Springreiten ist neben dem persönlichen Können des Reiters auch die Harmonie mit dem Pferd entscheidend. Besonders bei einem 145-Zentimeter-Springen kann schon ein kleiner Fehler das Endergebnis beeinflussen.
In dieser Hinsicht hat Bekzod Kurbanov mit seinem Medaillengewinn beim deutschen Turnier erneut seine Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt.
Somit gewann das Mitglied der usbekischen Nationalmannschaft, Bekzod Kurbanov, beim Chiemsee Pferdefestival die Silbermedaille im Springen über 145 Zentimeter. Er erreichte dieses Ergebnis gemeinsam mit seinem Pferd Mats VG.
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