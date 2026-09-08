König Charles erinnert Prinz Harry an seinen „Platz“ in der Monarchie

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König Charles erinnert Prinz Harry an seinen „Platz“ in der Monarchie

Großbritannien König Charles III. hat bestätigt, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan auch im Falle einer Rückkehr ins Land weiterhin als nicht-arbeitende Mitglieder der königlichen Familie gelten. Dies berichtete die Associated Press.

In einem im Namen des Königs an hochrangige Regierungs- und Staatsvertreter versandten Schreiben wurde festgehalten, dass sich der Status von Harry und Meghan seit ihrem Rückzug von offiziellen königlichen Pflichten im Jahr 2020 nicht geändert hat.

Das Dokument legt fest, dass wohltätige Aktivitäten des Paares als persönliche Initiativen betrachtet werden und operative Fragen zu ihrer Sicherheit von den zuständigen Polizeibehörden gelöst werden.

Der Brief wurde vom Lord Chamberlain, einem hochrangigen Beamten des königlichen Haushalts, an Regierungs- und Militärchefs sowie an Lord-Lieutenants, die Vertreter des Königs in den Regionen, versandt.

Mit dieser Nachricht möchte der königliche Palast verschiedenen Fehlinterpretationen bezüglich des Status von Harry und Meghan vorbeugen.

Die Associated Press merkt an, dass das Dokument erneut verdeutlicht, dass sich die Position des Paares innerhalb der königlichen Familie nicht verändert hat. Gleichzeitig hat der Versand des Briefes an einen breiten Kreis von Amtsträgern Befürchtungen geschürt, dass die Aktivitäten von Harry und Meghan mit denen der arbeitenden königlichen Familie verwechselt werden könnten.

Auch die Sicherheitsfrage von Prinz Harry bleibt ein zentrales Diskussionsthema. Er in Großbritannien hat einen langwierigen Rechtsstreit mit der Regierung über die Wiederherstellung des staatlich finanzierten Polizeischutzes geführt.

Nachdem Harry und Meghan 2020 ihre offiziellen königlichen Pflichten aufgegeben hatten, wurde die bisherige Form der staatlichen Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben.

Die Frage, ob dem Paar ständiger Polizeischutz gewährt werden soll, wird vom Exekutivkomitee für den Schutz von Royals und hochrangigen Persönlichkeiten (RAVEC) geprüft. In dem im Namen des Königs versandten Brief wird ausdrücklich betont, dass dringende Entscheidungen zur Sicherheit in die Zuständigkeit der entsprechenden Polizeibehörden fallen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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