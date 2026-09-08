Erwartet der 19-jährige Yamal ein Kind?

Gestern, am 6. September, steckte der Stürmer des FC Barcelona, Lamine Yamal, nach seinem Tor im Spiel gegen Valencia den Finger in den Mund und machte eine Geste, die an einen Schnuller erinnerte. Diese Aktion löste in den sozialen Medien Spekulationen darüber aus, dass der Spieler ein Kind erwartet.

Nachdem Yamal beim Torjubel den Finger in den Mund genommen hatte, begannen Nutzer in den sozialen Netzwerken, Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin Ines Garcia Santos zu verbreiten.

Bisher gibt es jedoch keine offiziellen Informationen, die diese Vermutungen bestätigen. Laut Yahoo Sports machte Yamal diese Geste nicht, weil er Vater wird, sondern widmete sie seinem kleinen Bruder Keyn, der im September vier Jahre alt wird.

Somit wird berichtet, dass die Geste des Spielers nach dem Tor keine Nachricht über eine Vaterschaft war, sondern ein herzlicher Gruß und ein Ausdruck der Zuneigung gegenüber seinem Bruder.

Bezüglich einer Schwangerschaft von Ines Garcia Santos gab es bisher weder von Yamal selbst noch von seinen Vertretern eine offizielle Stellungnahme.