Kasachstan gibt offiziellen Box-Kader für die Asienspiele 2026 bekannt

Der offizielle Box-Kader der kasachischen Nationalmannschaft für die prestigeträchtigen XX. Sommer-Asienspiele 2026 in Japan wurde bekannt gegeben. Dies berichtete Sports.kz . Die Athleten des Nachbarlandes planen vor diesem globalen Wettbewerb spezielle gemeinsame Trainingslager. Welche bekannten Champions haben es in das Team geschafft und wann beginnen die Kämpfe? Am Ende des Artikels enthüllen wir die Hauptspannung — den vollständigen Kader für die Gewichtsklassen der Männer und Frauen sowie alle Details zum genauen Zeitplan des Wettbewerbs.

Asienspiele in Japan und der Vorbereitungsprozess der Nationalmannschaft

Vor dem größten Sportforum des Kontinents bereitet sich die Nationalmannschaft des Nachbarlandes intensiv vor:

Ort und Datum des Wettbewerbs: Die Boxkämpfe beginnen am 21. September dieses Jahres, und der gesamte Wettbewerb findet vom 19. September bis zum 4. Oktober in der Region Aichi-Nagoya in Japan statt;

Trainingsprozess: Vor dem offiziellen Start werden die kasachischen Ringmeister an gemeinsamen Trainingslagern teilnehmen, um ihre sportliche Form weiter zu verbessern;

Ziel des Teams: Die Sportführung des Nachbarlandes strebt bei den Asienspielen absolute Spitzenleistungen und den Gewinn von Meistergürteln an.

„Der Kader der kasachischen Box-Nationalmannschaft für die Asienspiele ist vollständig zusammengestellt und bereitet sich ernsthaft auf den Wettbewerb vor“, heißt es in den Berichten.

Gewichtsklassen und Kaderkandidaten für Männer und Frauen

Die Liste der Athleten, die unsere Nachbarn bei dem Wettbewerb vertreten, sieht wie folgt aus:

Herren-Team: Machmud Sabyrchan (-55 kg), Orazbek Asylkulow (-60 kg), Torechan Sabyrchan (-70 kg), Sabyrschan Akqalijew (-80 kg), Nurbek Oralbaj (-90 kg) sowie Ajbek Oralbaj (+90 kg);

Damen-Team: Alua Balkibekowa (-51 kg), Nasym Kysajbaj (-54 kg), Wiktorija Grafejewa (-60 kg), Aida Abikajewa (-65 kg) und Natalja Bogdanowa (-75 kg);

Eine Mischung aus Erfahrung und Jugend: Der Kader umfasst sowohl erfahrene Weltmeister als auch talentierte junge Sportler.

Wichtige Entscheidung und offizielle Termine des Wettbewerbs

Die wichtigste Frage, die viele interessiert, ist, wann ein solch großes kontinentales Sportereignis stattfindet und wie der Zeitplan aussieht. Die wichtigste Entscheidung und Schlussfolgerung ist, dass, die Asienspiele 2026 offiziell vom 19. September bis zum 4. Oktober in der Region Aichi-Nagoya in Japan stattfinden werden, wobei die Boxkämpfe am 21. September beginnen.

Wie viele Goldmedaillen wird Ihrer Meinung nach dieser aktualisierte kasachische Kader bei den Asienspielen in Japan gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Sportnachricht mit Boxfans!