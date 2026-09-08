Digitaler HUMO-Token wird in Usbekistan für Zahlungen getestet

·2·Technologie
Digitaler HUMO-Token wird in Usbekistan für Zahlungen getestet

Foto: O‘zA

Ein wichtiges Pilotprojekt zur Einführung digitaler Technologien in das Finanz- und Bankensystem Usbekistans sowie zur Entwicklung moderner Zahlungsmechanismen startet. Ein offizieller Testprozess für die Verwendung eines speziellen digitalen HUMO-Tokens, der an die Landeswährung (Sum) gekoppelt ist, als Zahlungsmittel beginnt. Diese Neuerung ist von großer Bedeutung, da sie darauf abzielt, die digitale Wirtschaft zu entwickeln und den Umfang bargeldloser Zahlungen zu erweitern. Wie funktioniert dieser digitale Token, wie wird seine Sicherheit gewährleistet und welche Behörden sind für die Aufsicht zuständig? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Information: die genauen Testzeiträume und die Bedingungen für eine Verlängerung des Pilotprojekts.

Finanzmechanismus und Absicherung des digitalen Tokens

Der Prozess zur Erprobung des neuen Finanzinstruments basiert auf mehreren wichtigen Kriterien:

  • Parität zur Landeswährung: Im Rahmen des Tests wird der Wert eines HUMO-Tokens auf einen festen Sum-Betrag festgelegt (1 HUMO = 1 Sum);

  • Staatliche Garantie und Absicherung: Die finanzielle Stabilität der Token soll durch usbekische Staatsanleihen abgesichert werden;

  • Praktische Zahlungsmöglichkeiten: Während des Pilotprojekts wird das System zur Durchführung und Annahme von Zahlungen für tägliche Waren und verschiedene Dienstleistungen getestet.

Sicherheitsbewertung und staatliche Kontrolle

Finanzielle Sicherheit und Systemstabilität haben bei der Nutzung digitaler Werkzeuge oberste Priorität:

  • Risikobewertung: Während des gesamten Projekts werden die vollständige Absicherung der Token, die Informationssicherheit und potenzielle Risiken gründlich analysiert;

  • Aufsicht durch die Zentralbank: Diese neue Finanzpraxis wird unter der strengen Aufsicht der Zentralbank der Republik Usbekistan durchgeführt;

  • Nationale Agentur für perspektivische Projekte: Die Koordinierung der Prozesse und die moderne Regulierung erfolgen unter der Aufsicht der Nationalen Agentur für perspektivische Projekte.

Hauptlösung und Testzeiträume des Projekts

Die wichtigste Frage, die viele interessiert, ist, wann genau diese Neuerung vollständig eingeführt wird und wie lange der Testprozess dauern wird. Das wichtigste Fazit ist, dass die anfängliche Laufzeit dieses Pilotprojekts auf genau 12 Monate festgelegt wurde. Sollten die Testergebnisse zusätzliche Überprüfungen erfordern, kann der Zeitraum verlängert werden, jedoch wird die Gesamtlaufzeit streng 3 Jahre nicht überschreiten.

Was denken Sie, wie wird sich die Erprobung des digitalen HUMO-Tokens für tägliche Zahlungen positiv auf die Entwicklung bargeldloser Zahlungen in unserem Land auswirken? Sind Sie selbst bereit, Waren und Dienstleistungen mit solchen digitalen Token zu bezahlen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Wirtschaftsnachricht mit Ihren Freunden!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomi stellt neues Fußbad vorXiaomi stellt neues Fußbad vorHeute, 13:56Legendäre Nokia Asha-Serie kehrt auf der Android-Plattform zurückLegendäre Nokia Asha-Serie kehrt auf der Android-Plattform zurückHeute, 13:26Xiaomi 18 Fold Flaggschiff am ersten Tag rekordverdächtig ausverkauftXiaomi 18 Fold Flaggschiff am ersten Tag rekordverdächtig ausverkauftHeute, 12:58MediaTek Helio G99+ vorgestellt: Neuer Chip für Budget-SmartphonesMediaTek Helio G99+ vorgestellt: Neuer Chip für Budget-SmartphonesHeute, 10:54Samsung weist die Hälfte seiner 4 nm Kapazitäten für HBM4 Basis-Dies zuSamsung weist die Hälfte seiner 4 nm Kapazitäten für HBM4 Basis-Dies zuHeute, 10:26Vivo X500 Flaggschiff-Serie wird am 21. September vorgestelltVivo X500 Flaggschiff-Serie wird am 21. September vorgestelltHeute, 09:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8