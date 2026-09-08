Digitaler HUMO-Token wird in Usbekistan für Zahlungen getestet

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Ein wichtiges Pilotprojekt zur Einführung digitaler Technologien in das Finanz- und Bankensystem Usbekistans sowie zur Entwicklung moderner Zahlungsmechanismen startet. Ein offizieller Testprozess für die Verwendung eines speziellen digitalen HUMO-Tokens, der an die Landeswährung (Sum) gekoppelt ist, als Zahlungsmittel beginnt. Diese Neuerung ist von großer Bedeutung, da sie darauf abzielt, die digitale Wirtschaft zu entwickeln und den Umfang bargeldloser Zahlungen zu erweitern. Wie funktioniert dieser digitale Token, wie wird seine Sicherheit gewährleistet und welche Behörden sind für die Aufsicht zuständig? Am Ende des Artikels enthüllen wir die wichtigste Information: die genauen Testzeiträume und die Bedingungen für eine Verlängerung des Pilotprojekts.

Finanzmechanismus und Absicherung des digitalen Tokens

Der Prozess zur Erprobung des neuen Finanzinstruments basiert auf mehreren wichtigen Kriterien:

Parität zur Landeswährung: Im Rahmen des Tests wird der Wert eines HUMO-Tokens auf einen festen Sum-Betrag festgelegt (1 HUMO = 1 Sum);

Staatliche Garantie und Absicherung: Die finanzielle Stabilität der Token soll durch usbekische Staatsanleihen abgesichert werden;

Praktische Zahlungsmöglichkeiten: Während des Pilotprojekts wird das System zur Durchführung und Annahme von Zahlungen für tägliche Waren und verschiedene Dienstleistungen getestet.

Sicherheitsbewertung und staatliche Kontrolle

Finanzielle Sicherheit und Systemstabilität haben bei der Nutzung digitaler Werkzeuge oberste Priorität:

Risikobewertung: Während des gesamten Projekts werden die vollständige Absicherung der Token, die Informationssicherheit und potenzielle Risiken gründlich analysiert;

Aufsicht durch die Zentralbank: Diese neue Finanzpraxis wird unter der strengen Aufsicht der Zentralbank der Republik Usbekistan durchgeführt;

Nationale Agentur für perspektivische Projekte: Die Koordinierung der Prozesse und die moderne Regulierung erfolgen unter der Aufsicht der Nationalen Agentur für perspektivische Projekte.

Hauptlösung und Testzeiträume des Projekts

Die wichtigste Frage, die viele interessiert, ist, wann genau diese Neuerung vollständig eingeführt wird und wie lange der Testprozess dauern wird. Das wichtigste Fazit ist, dass die anfängliche Laufzeit dieses Pilotprojekts auf genau 12 Monate festgelegt wurde. Sollten die Testergebnisse zusätzliche Überprüfungen erfordern, kann der Zeitraum verlängert werden, jedoch wird die Gesamtlaufzeit streng 3 Jahre nicht überschreiten.

Was denken Sie, wie wird sich die Erprobung des digitalen HUMO-Tokens für tägliche Zahlungen positiv auf die Entwicklung bargeldloser Zahlungen in unserem Land auswirken? Sind Sie selbst bereit, Waren und Dienstleistungen mit solchen digitalen Token zu bezahlen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Wirtschaftsnachricht mit Ihren Freunden!