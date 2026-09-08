Kylian Mbappé kommentiert das WM-Aus der französischen Nationalmannschaft

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Kylian Mbappé kommentiert das WM-Aus der französischen Nationalmannschaft

Kylian Mbappé, Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, äußerte sich erstmals nach der schweren Niederlage gegen Spanien im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026. Wie Goal.com berichtet, lehnte es der 27-jährige Fußballer ab, dieses Ergebnis als den schmerzhaftesten Schlag seiner Karriere zu bezeichnen, betonte jedoch, dass der Siegeswille der Nationalmannschaft nicht erloschen sei. Dies berichtet Goal.com berichtet darüber.

Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft schied nach einer 0:2-Niederlage gegen Spanien im Halbfinale aus dem Turnier aus. Diese Niederlage war ein schwerer Schlag für die französischen Fans und Spieler. Dennoch erinnerte Teamkapitän Kylian Mbappé daran, dass er solche schmerzhaften Momente bereits zuvor erlebt hat.

Schmerzhafte Niederlagen und verlorene Endspiele

Der Star von Real Madrid sprach auf einer Pressekonferenz vor dem bevorstehenden Champions-League-Spiel gegen Inter über die schwierigsten Momente seiner Karriere. Seinen Worten zufolge war die Niederlage im Halbfinale zwar hart, aber es sei schwer, sie als die schwierigste seiner Karriere zu bezeichnen.

„Es war schwierig. Das Schwierigste... Ich weiß es nicht. Denn ich habe auch schon ein WM-Finale und ein Champions-League-Finale verloren“, sagte der französische Stürmer in Erinnerung an schmerzhafte Momente der vergangenen Jahre.

Obwohl der Spieler 2018 den Weltmeistertitel gewann, weiß er nur zu gut, dass er bei späteren großen Turnieren auf harte Prüfungen gestoßen ist. Deshalb hat er gelernt, jeden Misserfolg professionell zu akzeptieren.

Zukunftspläne und der Hunger auf Siege

Kylian Mbappé fügte hinzu, dass die Mannschaft eine besondere Bindung zu den Fans aufgebaut habe, da sie im gesamten Wettbewerb keine schlechte Leistung gezeigt und das Image des Landes würdig vertreten habe. Seiner Meinung nach sollte die Nationalmannschaft stolz auf die gezeigte Leistung und den Einsatz auf dem Platz sein.

Der französische Stürmer betonte nachdrücklich, dass diese Niederlage weder seine persönlichen Ambitionen noch das Streben der gesamten Nationalmannschaft nach zukünftigen Siegen schmälern werde. Seiner Ansicht nach ist es nicht immer möglich, Weltmeister zu werden, aber der Hunger auf Siege sei der wichtigste Faktor.

„Man kann nicht immer die Weltmeisterschaft gewinnen, weil das nicht immer möglich ist. Aber wir sind immer hungrig auf Siege. An dem Tag, an dem wir diesen Hunger verlieren, ist alles vorbei“, schloss Kylian Mbappé.

Kylian MbappéReal MadridFrankreichSpanienChampions League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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