Trump erhob Anspruch auf den Mond: Was sagt das Völkerrecht dazu?

·0·Welt
Trump erhob Anspruch auf den Mond: Was sagt das Völkerrecht dazu?

US-Präsident Donald Trump veröffentlichte einen ungewöhnlichen Beitrag über den Mond. Am 6. September postete er auf seiner Truth Social-Seite ein Bild mit dem Mond, der US-Flagge und „The moon is ours“ – „Der Mond gehört uns“ als Aufschrift.

Völkerrechtlich gesehen ist der Mond jedoch kein Staatsgebiet. Diese Angelegenheit wird durch den Weltraumvertrag geregelt, der 1967 in Kraft trat.

Artikel 2 des Vertrages legt fest, dass der Weltraum, einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper, nicht durch Souveränitätsansprüche, Benutzung, Besetzung oder auf andere Weise durch einen Staat angeeignet werden kann.

Das Dokument sieht zudem vor, dass der Mond und andere Himmelskörper allen Staaten zur Erforschung und Nutzung ohne Diskriminierung und zu friedlichen Zwecken offenstehen.

Daher kann Trumps „Der Mond gehört uns“- Aussage nicht als offizieller territorialer Anspruch der USA auf den Mond gewertet werden. Auch die Landung von US-Astronauten oder die dort durchgeführte Forschung verleiht dem Land nicht das Recht, den Mond zu seinem Territorium zu erklären.

Der Weltraumvertrag trat 1967 in Kraft und gilt heute als eines der grundlegenden Dokumente des internationalen Weltraumrechts. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für Weltraumfragen ist Usbekistan diesem Vertrag am 17. Oktober 2024 beigetreten.

Donald TrumpMondWeltraumvertragVölkerrechtWeltraumforschung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

König Charles erinnert Prinz Harry an seinen „Platz“ in der MonarchieKönig Charles erinnert Prinz Harry an seinen „Platz“ in der MonarchieHeute, 13:48Ärzte in Spanien streiken: Wie wird der Konflikt um das neue Gesetz enden?Ärzte in Spanien streiken: Wie wird der Konflikt um das neue Gesetz enden?Heute, 13:19Westliche Position und das globale System schwächen sich ab: Sergey Lavrovs aufsehenerregende ErklärungWestliche Position und das globale System schwächen sich ab: Sergey Lavrovs aufsehenerregende ErklärungHeute, 12:35Großbrand auf Krankenhausparkplatz beschädigt 28 AutosGroßbrand auf Krankenhausparkplatz beschädigt 28 AutosHeute, 12:11Shavkat Rakhmonov spricht offen über sein schweres Leben nach dem Umzug aus UsbekistanShavkat Rakhmonov spricht offen über sein schweres Leben nach dem Umzug aus UsbekistanHeute, 11:55USA fordern von zentralasiatischen Staaten den Stopp des Handels mit dem IranUSA fordern von zentralasiatischen Staaten den Stopp des Handels mit dem IranHeute, 11:09
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ein riesiger Drache tauchte über Glasgow am Himmel auf und versetzte alle ins Staunen
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Ronaldos „Hochzeit“ erschütterte Madeira: Fans lagen falsch
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Junger Arzt kündigt am ersten Arbeitstag in einer Privatklinik
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Gibt es den Weltuntergangsfisch wirklich? Wissenschaftler antworten
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Geheimnisvolles quallenartiges Objekt auf dem Mars aufgetaucht
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
Indischer Rekordhalter, dessen Gesicht zu über 95 Prozent mit Haaren bedeckt ist
„Ich habe dir doch einen Hotdog gekauft!“: Messis Erziehung seines Sohnes sorgt im Netz für Diskussionen
„Ich habe dir doch einen Hotdog gekauft!“: Messis Erziehung seines Sohnes sorgt im Netz für Diskussionen