Samsung erklärt die Besonderheit des Samsung Galaxy Z Fold 8 Bildschirms

Auf dem Markt für Gadgets der neuen Generation werden technologische Innovationen nicht immer gleich aufgenommen. Laut ixbt.com sind einige Nutzer bei der Verwendung ihrer neuen Samsung Galaxy Z Fold 8 und Galaxy Z Fold 8 Ultra Geräte auf eine ungewöhnliche Situation gestoßen. Insbesondere wurde festgestellt, dass das Panel leicht nach innen nachgibt, wenn Druck auf die Ecke des flexiblen Hauptdisplays ausgeübt wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Umstand hat bei vielen Käufern verständlicherweise Fragen aufgeworfen und dazu geführt, dass sie dies als Herstellungsfehler oder Defekt bewerteten. Der südkoreanische Technologiegigant hat jedoch offiziell erklärt, dass es sich hierbei nicht um einen Fehler handelt, sondern um eine Besonderheit in der technischen Konstruktion des Geräts.

Dämpfungssystem und seine Funktion

Vertreter von Samsung erklären, dass das flexible Hauptdisplay des Smartphones mit einer speziellen Dämpfungsstruktur an den äußeren Ecken ausgestattet ist. Der Hauptzweck dieser Lösung besteht darin, die Haltbarkeit des Panels zu erhöhen und es effektiv vor täglichen mechanischen Belastungen zu schützen.

Bei der Konstruktion haben die Ingenieure einen kleinen Abstand oder Spalt zwischen bestimmten internen Komponenten gelassen. Genau aufgrund dieser technologischen Lücke ist eine leichte Bewegung spürbar, wenn der Benutzer auf bestimmte Teile des Displays drückt. Das Unternehmen betont, dass dies absichtlich getan wurde, um die Zuverlässigkeit des Panels zu gewährleisten.

Keine Auswirkungen auf die Gerätefunktionalität

Experten weisen darauf hin, dass diese konstruktive Lösung weder den Betrieb des Bildschirms noch die Gesamtleistung des Smartphones negativ beeinflusst. Im Gegenteil, die leichte Flexibilität der Bildschirmecken trägt dazu bei, die Druckkraft zu verringern, die bei einer Kollision interner Teile entsteht.

In der offiziellen Stellungnahme des Unternehmens werden die Bedenken der Verbraucher wie folgt geklärt: «SM-F976N-Nutzer denken, es liege ein Defekt vor, wenn sie bemerken, dass die Ecken des Hauptdisplays bei leichtem Druck nachgeben. Es handelt sich jedoch um eine Dämpfungskonstruktion an den äußeren Ecken, um die Robustheit des flexiblen Geräts zu erhöhen».

Damit hat Samsung den Nutzern erneut bestätigt, dass es sich bei diesem Zustand nicht um eine Fehlfunktion handelt. Es wurde mitgeteilt, dass die Technologie moderner faltbarer Smartphones einzigartige Ansätze erfordert und diese kleinen Details dazu dienen, die Lebensdauer des Gadgets zu verlängern.