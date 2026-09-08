Paris Saint-Germain Stürmer Ousmane Dembélé hat eine Aussage getätigt, die in der Fußballwelt für hitzige Diskussionen gesorgt hat. Wie Goal.com berichtet, ist der französische Spieler fest davon überzeugt, dass die prestigeträchtige Ballon d'Or-Auszeichnung in diesem Jahr beim Pariser Club bleiben wird. Trotz der starken Konkurrenz in den europäischen Top-Ligen betonte der Stürmer, dass der Kampf um die wichtigste individuelle Trophäe der Saison nicht an andere Teams gehen werde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Ousmane Dembélé, Vertreter des Teams aus der französischen Hauptstadt, äußerte in einem Interview mit France Football offen seine Meinung darüber, wer der nächste Gewinner sein wird. Seiner Meinung nach gibt es keinen Grund für Zweifel am Schicksal dieser Auszeichnung, und sie wird in den Händen eines Spielers von Paris Saint-Germain bleiben.

Favoriten und unerwartete Entscheidungen

Dembélés Auswahl sorgte jedoch für Überraschung in der Fußballgemeinschaft. Insbesondere nahm der erfahrene Spieler das junge Talent Lamine Yamal, der eine herausragende Saison beim FC Barcelona spielte und maßgeblich an den internationalen Erfolgen der spanischen Nationalmannschaft beteiligt war, nicht in seine Top 3 auf. Obwohl er das Talent des Spaniers nicht leugnet, bevorzugte er andere Spieler.

Dembélé nannte bei der Erstellung seiner persönlichen Favoritenliste Spieler aus verschiedenen europäischen Ligen. Er selbst weigerte sich jedoch, sich in diese Liste aufzunehmen.

Khvicha Kvaratskhelia

Harry Kane

Kylian Mbappé

Der französische Spieler erklärte, dass er sich nie selbst in solche Ranglisten einfügt und nicht abstimmt. Er betonte zudem, dass man sich auf das taktische Fundament des von Luis Enrique geführten Teams und die Beständigkeit der Spieler konzentrieren sollte, die oft übersehen werden.

Übersehene Spieler

Der Flügelstürmer von Paris Saint-Germain erwähnte auch eine Reihe weiterer brillanter Spieler, die von der Öffentlichkeit und den Sportmedien übersehen werden. Seiner Meinung nach verdienen Michael Olise, der seine beste Saison in der deutschen Bundesliga spielte, sowie Willian Pacho, der eine wichtige Rolle für die Widerstandsfähigkeit des Teams spielte, diese Anerkennung.

Dembélé fügte hinzu, dass Spieler wie Lamine Yamal und Fabián Ruiz, die während der gesamten Saison glänzten, ebenfalls hoch bewertet werden sollten. Er merkte besonders an, dass die Verdienste von Willian Pacho oft vergessen werden, und drückte die Hoffnung aus, dass seine harte Arbeit in diesem Jahr gebührend gewürdigt wird.