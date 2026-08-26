Der Gigant der englischen Premier League Manchester City gab am 26. August offiziell den Transfer des 18-jährigen Mittelfeldspielers vom französischen Klub Lille bekannt. Ayyoub Bouaddi Das marokkanische Talent, das einen langfristigen Vertrag unterzeichnete, verbarg in seinem ersten Interview mit dem Pressedienst des Vereins seine Emotionen nicht und verriet, dass der Wechsel zu den Mancunians sein größtes Ziel aus Kindertagen war.

Das junge Wunderkind sprach begeistert über die Spielphilosophie der „Citizens“ und das Vertrauen der Vereinsführung.

„Ich bin beim besten Verein der Welt“

Bouaddi betonte, dass die Entscheidung für den Wechsel ins Etihad der wichtigste Wendepunkt in seiner Karriere sei:

„Für mich ist Manchester City der beste Verein der Welt. Hier zu sein und mich endlich einen Spieler von Manchester City nennen zu können, ist ein wahr gewordener Traum. Ich verfolge dieses Team seit vielen Jahren mit großem Interesse und habe ihren einzigartigen Spielstil auf dem Platz immer geliebt. City strebt danach, in jedem Spiel qualitativ hochwertigen und offensiven Fußball zu zeigen“, sagte Bouaddi.

„Maresca ist der beste Trainer der Welt“: Bouaddis Vorfreude auf das Etihad

Der marokkanische Nationalspieler drückte auch seinen großen Respekt für den Cheftrainer des Teams aus:

Der Faktor Cheftrainer: Bouaddi Manchester CityCheftrainer Enzo Maresca bezeichnete ihn als den stärksten Spezialisten des modernen Fußballs und bekundete seine Bereitschaft, seine Fähigkeiten unter seiner Führung auf ein noch höheres Niveau zu heben;

Erste Minuten im Etihad: Der 18-jährige Mittelfeldspieler betonte besonders, dass er sich darauf freue, vor den Fans aus Manchester im Etihad Stadium im blauen Trikot aufzulaufen.

Manchester Cityhat diesen Transfer getätigt, um das Mittelfeld zu verjüngen und neue taktische Stärke hinzuzufügen, was als ein riesiges Fundament für die kommenden Jahre bewertet wird.