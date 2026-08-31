Warum hat Cody Gakpo Tottenham für Manchester City abgelehnt?

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Warum hat Cody Gakpo Tottenham für Manchester City abgelehnt?

Eines der spektakulärsten Ereignisse des Sommertransferfensters in der englischen Premier League hat stattgefunden. Die Führung des Londoner Klubs Tottenham war schockiert über die Entscheidung des Stürmers von Liverpool und der niederländischen Nationalmannschaft, Cody Gakpo. Nachdem der 27-jährige Angreifer zunächst fast einem Wechsel zu den Nordlondonern zugestimmt hatte, entschied er sich in letzter Sekunde für Manchester City.

Laut dem renommierten TeamTalk -Magazin hatte Gakpo bereits eine vollständige Einigung über alle persönlichen Vertragsbedingungen mit den Spurs erzielt.

Von 90 auf 99 Millionen: Wie haben die Citizens den Transfer gekapert?

Die wichtigsten finanziellen und taktischen Aspekte des Transferkampfes:

  • Tottenhams Angebot: Der Londoner Klub war bereit, für den niederländischen Flügelspieler etwa 90 Millionen Euro zu zahlen und ihn zum neuen Anführer der Offensive zu machen;

  • Manchester Citys 99-Millionen-Euro-Coup: Die Citizens griffen ein, übertrafen den Konkurrenten und erklärten sich bereit, stolze 99 Millionen Euro für den Spieler auszugeben;

  • Die Wahl des Spielers: Aufgrund des Kampfes um Trophäen und der Stabilität in der Champions Leaguezog Gakpo es vor, seine Karriere in Manchester fortzusetzen.

Gakpos Bilanz bei Liverpool

Cody Gakpo erzielte in der vergangenen Saison für den Klub von der Merseyside folgende Statistiken:

  • Einsätze in der Premier League: Er absolvierte insgesamt 36 Spielein der englischen Premier League;

  • Produktivität: Er erzielte 7 Tore und lieferte 5 Vorlagen für seine Teamkollegen.

Cody GakpoManchester CityTottenhamPremier LeagueFußball Transfers
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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