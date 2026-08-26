Der amtierende englische Gigant Manchester City gab am Mittwoch, dem 26. August, offiziell die Verpflichtung des 18-jährigen zentralen Mittelfeldspielers der marokkanischen Nationalmannschaft, Ayyoub Bouaddi mit einem langfristigen 5-Jahres-Vertrag bekannt.

Nach diesem Transfer gab der neue Sportdirektor der 'Cityzens', Hugo Viana dem offiziellen Klub-Portal ein Interview, in dem er erklärte, warum man sich für das marokkanische Talent entschieden hat und welche einzigartigen Qualitäten er auf dem Platz besitzt.

„Seltene Fußballintelligenz für einen 18-Jährigen“: Vianas Anerkennung

Sportdirektor Hugo Viana äußerte großes Vertrauen in die Zukunft des 18-jährigen Mittelfeldspielers:

„Ayyoubs Potenzial ist auf einem sehr hohen Niveau – er verfügt über alle notwendigen Eigenschaften und Merkmale, die für einen modernen Top-Mittelfeldspieler erforderlich sind. Obwohl er gerade erst 18 geworden ist, zeigt er bereits eine sehr hohe Fußballintelligenz auf dem Platz. Unter dem taktischen System und dem Coaching-Stil von Enzo Maresca wird er sich nur weiterentwickeln.“, sagte Viana.

Von Lille zum englischen Giganten: Zahlen und Erfahrung

Trotz seines jungen Alters hat Bouaddi bereits wertvolle Erfahrungen im Profifußball gesammelt:

Starke Leistungen in Frankreich: In der vergangenen Saison absolvierte der Mittelfeldspieler insgesamt 42 offizielle Pflichtspiele für Lille in allen Wettbewerben und steuerte als einer der Schlüsselspieler des Teams 1 Vorlage bei;

Taktische Stabilität: Seine Ballbehandlung, seine Übersicht und seine Gelassenheit beim Umschaltspiel von der Defensive in die Offensive wurden von den Scouts im Etihad hoch bewertet.

Manchester Cityist überzeugt, dass man mit diesem 5-Jahres-Vertrag die Zukunft des Mittelfelds in sichere Hände gelegt hat.