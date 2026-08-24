„Ich habe einen Doppelpack erzielt, bin aber nicht zufrieden“: Torres über sein PSG-Debüt

Am ersten Spieltag der Ligue 1 bestritt der amtierende Meister PSG ein äußerst schwieriges Auswärtsspiel gegen Rennes. Die Pariser, die zur Halbzeit mit 0:2 zurücklagen, konnten dank zweier Tore ihres Neuzugangs, der in der 46. Minute eingewechselt wurde, in der 71. und 82. Minute eine Niederlage abwenden: Ferran Torres.

Der spanische Stürmer, der nach Zlatan Ibrahimović und Patrick M'Boma der dritte Spieler in der Geschichte des Pariser Clubs ist, der bei seinem Debüt einen Doppelpack erzielte, teilte seine Gefühle nach dem Spiel in einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins.

„Wir wollten nur den Sieg“: Die kritische Einschätzung des Stürmers

Obwohl er mit seinen zwei Toren zum Helden des Spiels wurde, verhehlte Torres nicht, dass er mit dem mannschaftlichen Ergebnis nicht ganz zufrieden war:

„Ich bin nicht ganz zufrieden. Denn tief im Inneren wollten wir die Saison nur mit einem Sieg beginnen. Aber wenn wir nicht gewinnen konnten, mussten wir zumindest eine Niederlage vermeiden. Wir haben gemischte Gefühle, weil wir nur auf den Platz gehen, um zu gewinnen“, sagte der spanische Torjäger.

Torres betonte, dass die Mannschaft ihre Leistung im Spielverlauf verbessert habe und man sich auf die kommenden Aufgaben noch besser vorbereiten müsse.

„Ihr seid unser 12. Mann“: Dank an die Fans

Der Stürmer würdigte besonders die starke Unterstützung der Fans des Pariser Clubs während des Auswärtsspiels:

Danke für die Unterstützung: „Was möchte ich unseren Fans sagen? Ich drücke meine große Dankbarkeit für ihre unermüdliche Unterstützung aus“;

Versprechen: „Ihr seid wirklich unser 12. Mann, und wir werden in dieser Saison alles geben, um euch viele freudige Momente zu bereiten“.

Ferran Torres' so kämpferischer und verantwortungsbewusster Start bei PSG zeigt, dass er eine wichtige Figur im Pariser Angriff werden wird.