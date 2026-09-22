Fußballer von Platzpflegefahrzeug überrollt (Video)

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Fußballer von Platzpflegefahrzeug überrollt (Video)

Der ehemalige englische Nationalspieler Andros Townsend erlebte vor einem Spiel in der thailändischen Liga einen unerwarteten Zwischenfall, wie Life berichtete.

Der 35-jährige Spieler wärmte sich während der Halbzeitpause der Partie zwischen PT Prachuap und Pattani mit seinen Teamkollegen auf. In diesem Moment fuhr ein Platzpflegefahrzeug auf das Spielfeld.

Als Townsend rückwärts lief, um einen Ball zu erreichen, geriet er in den Weg des Fahrzeugs. Die Maschine erfasste ihn und die Räder rollten über seine Beine bis fast zur Hüfte. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug und half dabei, den Spieler darunter hervorzuziehen.

Während des Vorfalls war Townsends linkes Bein kurzzeitig unter der Maschine eingeklemmt. Der Spieler erlitt jedoch keine ernsthaften Verletzungen und kam mit leichten Prellungen und Schürfwunden davon.

Das Erstaunlichste daran ist, dass Townsend nach dem Vorfall sein Aufwärmprogramm fortsetzte und in der 93. Minute eingewechselt wurde. PT Prachuap gewann das Spiel mit 3:0.

Später nahm der Spieler den Vorfall mit Humor und schrieb ironisch in den sozialen Medien, dass ihm dies gezeigt habe, dass Auswärtsspiele gegen Stoke City gar nicht so schlimm seien.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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