Usbekisches Boxteam reist mit überraschendem Kader nach Japan

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Usbekisches Boxteam reist mit überraschendem Kader nach Japan

Nur wenige Tage vor Beginn der Sommerspiele, einem der wichtigsten Sportereignisse des Vierjahreszyklus, hat das usbekische Nationalteam im Boxen einen mutigen Schritt gewagt. Um den Gegnern keine Chance zu lassen und eine vollständige Akklimatisierung zu gewährleisten, beschlossen unsere Boxer, ihr letztes entscheidendes Trainingslager direkt in Japan abzuhalten. Das Fehlen einiger von den Fans erwarteter Stars in der Liste und die Aufnahme neuer Namen sorgen jedoch für ernsthafte Diskussionen. Welche geheime Taktik bereitet der Stab von Tulkin Kilichev vor?

Ein spezieller Zwei-Stufen-Plan in Nishio

Wie der usbekische Boxverband mitteilte, haben unsere Ring-Meister ein gemeinsames internationales Trainingslager in einem modernen Sportzentrum in Nishio, Japan, begonnen:

  • 1. Phase: 2.–9. September: Allgemeine körperliche und taktische Vorbereitung;

  • 2. Phase: 9.–16. September: Sparringseinheiten und abschließende Gewichtskontrolle;

  • Hauptziel: Vollständige Akklimatisierung der Athleten an das feuchte und einzigartige Klima Japans.

Trainerstab und medizinisches Team

„Nun werden unsere Athleten die entscheidende Phase der Vorbereitung unter der Leitung des Trainerstabs fortsetzen, nachdem sie sich an die Umgebung angepasst haben, in der der Wettbewerb stattfinden wird.“

Das Team wird von einem großen Trainerstab unter der Leitung von Cheftrainer Tulkin Kilichev auf die entscheidenden Kämpfe vorbereitet: Juan Enrique Steiners, Rahmatjon Ruziohunov, Akmal Hasanov, Davron Gafurov, Nodir Gulamov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov, Botir Mahmudov, Dmitriy Sinitskiy und Javlon Eshmatov. Die körperliche Regeneration und Gesundheit der Boxer werden vom Arzt Komiljon Rasulov und dem ausländischen Physiotherapeuten Jesus Alberto überwacht.

18 Kämpfer auf dem Weg nach Japan

Kategorie

Meister des Rings

Führende und bekannte Stars

Abdumalik Khalokov, Turabek Khabibullaev, Jahongir Zokirov

Erfahrene Athleten und Hauptanwärter

Dilshod Abdumurodov, Fazliddin Erkinboev, Akmaljon Isroilov

Jugendliche und Vertreter der neuen Welle

Samandar Olimov, Asilbek Jalilov, Faryozbek Dustmatov, Sanjarbek Vakhobov, Abdurahmon Mahmudjonov, Ilhomjon Ergashev, Shavkatjon Boltaev, Abdulloh Madaminov, Nurislom Ismoilov, Norbek Abdullaev, Halimjon Mamasoliev, Arman Makhanov

Nach Abschluss dieses Trainingslagers wird der Trainerstab den endgültigen Kader auswählen, der bei den Asienspielen in den Ring steigen wird.

Glauben Sie, dass unsere Boxer mit diesem aktualisierten Kader den 1. Platz in der Gesamtwertung bei den Asienspielen erreichen können? Von welchem Boxer erwarten Sie eine Goldmedaille?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung unten in den Kommentaren und senden Sie diesen exklusiven Kader an alle Ihre Freunde, die Fans des usbekischen Boxsports sind, über Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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