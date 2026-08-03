Usbekistan in den Top 8: Nur 1 Punkt fehlt für den Sprung in die Top sechs der Welt

Usbekistans Schachranking ist in der Weltrangliste um einen weiteren Platz gestiegen. In FIDEs Föderationsrangliste für August 2026 belegte das Land mit einer durchschnittlichen Wertung von 2626 Punkten den achten Platz.

Das Interessanteste daran: Aserbaidschan und die Ukraine auf den Plätzen sechs und sieben trennen nur ein Wertungspunkt von Usbekistan. Frankreich und die Niederlande blieben hinter Usbekistan zurück.

Usbekistan kletterte um einen Platz

Die Rangliste „Top Federations Open“ des Internationalen Schachverbands basiert auf der durchschnittlichen Wertung der zehn bestplatzierten Schachspieler eines Landes. Sie zeigt daher nicht nur die Stärke eines oder zweier Stars, sondern die Gesamtstärke der gesamten nationalen Schachschule.

Usbekistan, im Vormonat noch auf Platz neun, stieg in der August-Rangliste um einen Platz und rückte in die Top acht vor.

Durchschnittliche Wertung der zehn besten Schachspieler des nationalen Verbands:

2626 Punkte.

Dieses Ergebnis bringt Usbekistan sehr nahe an traditionell starke Schachnationen wie Deutschland, Aserbaidschan und die Ukraine heran.

Nur ein Punkt fehlt für die Top sechs

Besonders eng ist der Wettbewerb in der Rangliste zwischen Platz fünf und neun.

Deutschland kommt auf 2634 Punkte. Aserbaidschan und die Ukraine haben jeweils 2627 Punkte. Usbekistan folgt mit 2626 Punkten.

Die Abstände sehen wie folgt aus:

8 Punkte hinter Deutschland;

1 Punkt hinter Aserbaidschan und der Ukraine;

3 Punkte vor Frankreich;

13 Punkte vor den Niederlanden.

Damit könnte bereits ein kleiner Wertungszuwachs bei einem oder zwei Spielern aus den Top 10 Usbekistan gleichzeitig auf Platz sechs bringen.

Die zehn stärksten Schachverbände der Welt

Platz Land Durchschnittswertung der Top 10 1 USA 2723 2 Indien 2705 3 China 2663 4 Russland 2641 5 Deutschland 2634 6 Aserbaidschan 2627 7 Ukraine 2627 8 Usbekistan 2626 9 Frankreich 2623 10 Niederlande 2613

Die USA führen die Rangliste mit 2723 Punkten an. Indien liegt mit 2705 Punkten auf Platz zwei, China mit 2663 Punkten auf Platz drei.

Usbekistan liegt 97 Punkte hinter den USA. Der Abstand zu mehreren starken europäischen Schachnationen ist jedoch nahezu verschwunden.

Das Ergebnis hängt nicht nur von zwei Spitzenreitern ab

Das usbekische Schach wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch die starken Ergebnisse von Javokhir Sindarov und Nodirbek Abdusattorov bekannt. In der Föderationsrangliste werden jedoch die zehn stärksten Schachspieler des Landes berücksichtigt.

Der achte Platz zeigt daher auch, dass sich im usbekischen Schach eine starke Reserve entwickelt hat. Für eine Verbesserung der Wertung zählen nicht nur die Ergebnisse der Spitzenreiter, sondern auch jene der nächsten acht Großmeister.

In diesem System gilt:

Die extrem hohe Wertung eines einzelnen Stars reicht nicht aus;

Mindestens zehn starke Schachspieler sind erforderlich;

Jede Wertungsveränderung bei einem internationalen Turnier beeinflusst das Gesamtergebnis;

Die Entwicklung junger Großmeister kann den Verband nach oben bringen.

Usbekistans Einzug in die Top acht ist somit nicht das Ergebnis einzelner Spieler, sondern des allgemeinen Wachstums der nationalen Schachschule.

Frankreich und die Niederlande zurückgelassen

Frankreich verfügt mit Alireza Firouzja über einen Vertreter der Weltelite, die Niederlande mit Anish Giri. Dennoch lag die durchschnittliche Wertung der zehn besten Spieler beider Länder unter jener Usbekistans.

Usbekistan liegt:

3 Punkte vor Frankreich;

13 Punkte vor den Niederlanden.

Dieser Abstand ist nicht groß. Deshalb könnte die Leistung jedes Top-10-Spielers bei den kommenden Turnieren die Positionen der Länder verändern.

Das Hauptziel ist jetzt die Top sechs

Die aktuelle Ranglistensituation gibt Usbekistan ein neues Ziel vor. Für den Sprung in die Top fünf muss das Land den Rückstand von acht Punkten auf Deutschland aufholen. Für die Top sechs fehlt hingegen nur ein Punkt.

Dafür müssen die Top-10-Spieler bei internationalen Turnieren konstant punkten, ohne Wertungspunkte zu verlieren. Besonders entscheidend wird sein, dass sich junge Großmeister auf einem Niveau von 2600 Punkten oder mehr etablieren.

Die August-Rangliste zeigt, dass Usbekistan nicht mehr nur eine aufstrebende, sondern bereits eine etablierte führende Schachnation der Welt ist. Der nächste Schritt ist sehr nah: Nur ein Wertungspunkt trennt das Land von den Top sechs.

Glauben Sie, dass Usbekistan in den kommenden Monaten auch in die Top fünf der Welt vorstoßen kann? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!