Nach der 0:1-Heimniederlage von Mash’al Muborak gegen Andijon am 18. Spieltag der usbekischen Super League steckt der Klub immer tiefer am Tabellenende fest. Nach dem erneuten Misserfolg sorgte Cheftrainer Sergey Lushan auf der Pressekonferenz mit explosiven Aussagen für Aufsehen. Er legte die schwere Finanzkrise des Klubs, die Motivationslosigkeit der erfahrenen Spieler und den Plan offen, den Kader zwangsweise um 80 Prozent zu verjüngen.

„Ich bin es leid, den Gegnern zu gratulieren“: Das bittere Geständnis des Trainers

In seinen Äußerungen nach dem Spiel verschwieg Sergey Lushan weder die Lustlosigkeit der erfahrenen Spieler auf dem Platz noch die schwierige Lage innerhalb des Klubs:

„Es ist schwierig, etwas zu sagen. Unser Spiel hat nicht funktioniert. Sie gehen auf den Platz, können aber nichts ausrichten. Ich bin selbst müde geworden, ständig den Gegnern zu gratulieren. Die erfahrenen Spieler haben ihre Motivation fast vollständig verloren. Dafür gibt es nur zwei Erklärungen: Entweder liegt das Potenzial der zusammengestellten Spieler tatsächlich auf diesem Niveau, oder sie haben, weil sie seit einem halben Jahr ohne Gehalt nur an der Trainingsbasis leben und trainieren, sogar vergessen, wie Geld aussieht. Das ist derzeit unsere Situation: Die einen wollen, können aber nicht; die anderen können, wollen aber nicht“, sagte er Sergey Lushan.

Details zur Krise bei Mash’al und zur Aussage des Trainers

Kennzahl Situation und Einschätzung des Trainers Letztes Spiel Mash’al 0:1 Andijon (Niederlage in Guzar) Tabellenplatz 16. Platz (mit 4 Punkten abgeschlagenes Schlusslicht) Hauptproblem innerhalb des Klubs Seit sechs Monaten keine Gehaltszahlungen und fehlende Motivation bei den erfahrenen Spielern Plan für den Kader Den Kader um 80 Prozent verjüngen und auf Nachwuchsspieler aus der Akademie setzen Hauptziel Den Verbleib in der Super League versuchen oder für die Pro League eine neue Mannschaft aufbauen

Den Kader um 80 Prozent erneuern und auf junge Spieler setzen

Aufgrund der schwierigen Bedingungen im Klub hat sich das Trainerteam dafür entschieden, nur jungen Fußballern mit Motivation und Leidenschaft eine Chance zu geben:

„Wir gehen den Weg, den Kader ungefähr um 80 Prozent zu erneuern. Heute haben wir sehr junge Spieler eingesetzt, die noch Kinder sind. Sie haben sich ordentlich präsentiert. Im nächsten Spiel werdet ihr außerdem ein oder zwei weitere junge Neuzugänge auf dem Platz sehen, die ihr bisher noch nicht gesehen habt. Wir werden um den Verbleib in der Super League kämpfen, solange wir noch eine Chance haben. Wenn wir es nicht schaffen, werden wir für die kommende Saison eine neue Mannschaft aufbauen“, sagte er Cheftrainer von Mash’al.

Glaubt ihr, dass Mash’al, der Klub, der seit sechs Monaten keine Gehälter erhält und ausschließlich auf junge Spieler setzt, den Klassenerhalt in der Super League schaffen kann?

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