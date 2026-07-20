Shomurodov rief den Fan an, der ihn beleidigte: „Oh, Bruder, ich bin schockiert...“

Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft Eldor Shomurodov erzählte von einem unerwarteten Vorfall mit einem Fan, der ihn in den sozialen Medien beleidigt hatte. Anstatt den Kommentar zu ignorieren, beschloss der Fußballer, den Verfasser ausfindig zu machen und ihn persönlich anzurufen.

Während des Videoanrufs änderte sich die Situation komplett: Die Person, die zuvor beleidigende Worte benutzt hatte, gab zu, eigentlich ein Fan von Shomurodov zu sein.

Alles begann mit einem Kommentar

Der 31-jährige Stürmer nahm am „Nima gap?“-Podcast auf YouTube teil und verriet, dass sich der Vorfall vor der Weltmeisterschaft ereignete.

Nach einem Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Kanada schaute Shomurodov auf seine Instagram-Seite. Unter den Kommentaren sah er, dass ihn ein Fan mit groben Worten beleidigt hatte.

Der Fußballer bemerkte, dass die Telegram-Adresse des Kommentators öffentlich war, und beschloss, direkt mit ihm zu sprechen.

«Im Internet schreiben Sie ganz frei...»

Shomurodov rief zunächst über Telegram an, aber der Fan nahm nicht ab.

«Dann schrieb er: “Wer ist das?” Ich antwortete: “Wenn Sie abheben, sage ich es Ihnen. Im Internet schreiben Sie ganz frei Beleidigungen, vielleicht können Sie mir diese Dinge auch ins Gesicht sagen”, erinnerte sich der Fußballer.

Der Verfasser des Kommentars glaubte nicht, dass er wirklich mit Eldor Shomurodov sprach.

«Dann lachte er und fragte: “Bist du wirklich Eldor Shomurodov?” Ich sagte: “Wenn du mir nicht glaubst, geh ans Telefon.”»

Beim Videoanruf änderte sich alles

Der Fan nahm den Anruf an, war aber zunächst sprachlos. Danach tätigte Shomurodov einen Videoanruf.

Die Person, die den Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft auf dem Bildschirm sah, konnte ihre Überraschung nicht verbergen.

«Oh, Bruder, ich bin schockiert... Ich bin eigentlich ein Fan von dir», sagte er.

So nahm die Beleidigung in den sozialen Medien eine völlig andere Wendung, sobald ein echtes Gespräch begann.

Hinter den Worten im Internet steckt ein Mensch

Shomurodovs Geschichte verdeutlichte erneut ein wichtiges Problem der Kommunikationskultur in sozialen Medien. Nutzer sitzen manchmal hinter einem Bildschirm und schreiben leichtfertig Dinge, die sie niemals von Angesicht zu Angesicht sagen würden.

Doch ein berühmter Sportler, Künstler oder eine andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist auch nur ein Mensch, der solche Kommentare liest und von ihnen beeinflusst wird.

Eldor Shomurodov reagierte nicht mit einer Gegenbeleidigung. Er wandte sich direkt an den Verfasser des Kommentars und zeigte, wie anders ein paar Worte aus dem Internet im echten Leben klingen.

Shomurodov wieder im Rampenlicht

Shomurodov, der eines der schönsten Tore in der WM-Qualifikation 2026 erzielte, bleibt sowohl durch seine Leistung auf dem Platz als auch durch seine Haltung außerhalb des Platzes im Fokus der Fans.

Dieser Vorfall erinnert an eine einfache Wahrheit: Es ist leicht, einen Kommentar zu schreiben, aber viel schwieriger, diese Worte einer Person direkt ins Gesicht zu sagen.