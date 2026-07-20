WM 2026 stellt historischen Rekord auf: 6,8 Millionen Fans in den Stadien

Die Weltmeisterschaft 2026, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wurde, ging nicht nur wegen der Ereignisse auf dem Spielfeld in die Geschichte ein, sondern auch wegen der Anzahl der Fans in den Stadien. Insgesamt 6.810.966 Zuschauer verfolgten die 104 Spiele des Turniers live in den Arenen.

Dies war die höchste Gesamtzuschauerzahl in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Der bisherige Rekord wurde ebenfalls bei einer WM in den USA aufgestellt, doch das neue Ergebnis hat diesen fast verdoppelt.

Über 80.000 Fans verfolgten das Finale

Das entscheidende Spiel der WM 2026 fand im MetLife Stadium in New Jersey statt. Das Finale zwischen Spanien und Argentinien wurde von 80.663 Fans von den Tribünen aus verfolgt.

In der regulären Spielzeit fielen keine Tore. Ein einziges Tor in der Verlängerung sicherte Spanien einen 1:0-Sieg und den zweiten Weltmeistertitel der Geschichte.

Obwohl Argentinien als amtierender Weltmeister in das Turnier startete, mussten sie sich diesmal mit der Silbermedaille begnügen.

104 Spiele sorgten für die neue Bestmarke

Die Weltmeisterschaft 2026 war die erste, an der 48 Nationalmannschaften teilnahmen. Der Turnierplan umfasste 104 Spiele, die in Stadien in drei Ländern ausgetragen wurden.

Die Erweiterung des Wettbewerbs hatte direkte Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen. Insgesamt besuchten über 6,8 Millionen Menschen die Spiele von der Gruppenphase bis zum Finale.

Dieser Wert wurde als absoluter Rekord in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften registriert.

Der Rekord von 1994 wurde übertroffen

Zuvor wurde die höchste Gesamtzuschauerzahl bei der Weltmeisterschaft 1994 verzeichnet. Insgesamt 3.587.538 Fans verfolgten die Spiele jenes Turniers, das ebenfalls in den USA stattfand, in den Stadien.

Dieses Ergebnis blieb über dreißig Jahre lang ungeschlagen. Die WM 2026 übertraf diesen historischen Wert durch die höhere Anzahl an Spielen und Teilnehmern deutlich.

Die WM schrieb Geschichte auf dem Platz und auf den Rängen

Die WM 2026 bleibt durch Spaniens zweiten Titel, Argentiniens Finaleinzug und das neue Format mit 48 Teams in Erinnerung.

Eines der wichtigsten Ergebnisse des Turniers wurde jedoch auf den Tribünen erzielt: 6.810.966 Fans verfolgten die WM-Spiele im Stadion. Damit wurde die Weltmeisterschaft 2026 zum meistbesuchten Turnier der Fußballgeschichte.